510 л.с. и 3,8 секунды до 100 км/ч – в кроссовер воткнули двигатель спорткара

Его имя – Alfa Romeo Stelvio. И это не просто спортивный кроссовер, а заряженная версия Quadrifoglio. С мотором Ferrari.

Сердце из Маранелло

Под капотом – двигатель F154. Мотор V6 объемом 2,9 л с двойным наддувом выдает 510 л.с. Такой же устанавливают на спорткары Ferrari 488 GTB и F8. Правда, в более мощных версиях.

Работающий двигатель буквально сотрясает воздух вокруг автомобиля. А если перевести шайбу в положение Race, в выпускной системе открываются заслонки и звук становится еще насыщеннее и громче.

По заводским данным Quadrifoglio разгоняется до 100 км/ч менее чем за четыре секунды. И это ощущаешь на себе – при вдавливании педали в пол тело намертво вжимается в кресло.

Несовершенный характер

Поведение кроссовера сильно зависит от выбранного режима движения. Причем меняются настройки не только мотора и коробки, но и подвески, и тормозов.

Правда, подвеска, даже когда максимально зажимается, не становится «цельной». На трассе или на дуге с большим радиусом Stelvio невероятно стабилен. Но при резких маневрах у кормы появляются лишние движения, которые мешают точному пилотированию.

К нам в руки попал трехлетний автомобиль с пробегом 30 тысяч км. И вот такой Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio (2020 года выпуска) обойдется в 7 млн рублей.

Откуда клевер?

Quadrifoglio с итальянского переводится как четырехлистник. Клевер в белом треугольнике стал символом гоночных и спортивных моделей Alfa Romeo ровно сто лет назад.

По легенде, знаменитый гонщик Alfa Romeo Уго Сивоччи до старта престижной гонки Targa Florio 1923 года прогуливался по полю и нашел четырехлистный клевер. Он попросил механиков нарисовать похожий символ на капоте его автомобиля.

Гонку Уго Сивоччи выиграл. И это был первый по-настоящему крупный успех марки. После этого клевер и появился на бортах всех гоночных Alfa Romeo – как символ удачи. А позже четырехлистник перекочевал и на заряженные дорожные автомобили. Сейчас его можно увидеть и на болидах Alfa Romeo Формулы-1.

Четырехлистный клевер в белом треугольнике давно стал символом заряженных Alfa Romeo.

Ferrari и Alfa Romeo

Scuderia Ferrari не всегда была самостоятельным производителем спорткаров. До войны марка являлась гоночным подразделением Alfa Romeo. В 1920-е годы его цвета защищали Уго Сивоччи, Антонио Аскари (отец первого двукратного чемпиона Ф1 Альберто Аскари) и Энцо Феррари.

Гибель Антонио Аскари подтолкнула Энцо повесить шлем на гвоздь. Так в 1929 году была основана гоночная команда Alfa Romeo – Скудерия Феррари. За нее выступали Джузеппе Кампари и легенда довоенных Гран-при Тацио Нуволари. Тогда на болидах вместе с эмблемой Альфы впервые появился желтый щит с черным гарцующим жеребцом.

Гордость Quadrifoglio скрыта под капотом – битурбомотор V6 модели F154 от Ferrari.

В первой половине 30-х годов, до прихода в гонки немецких серебряных стрел Mercedes-Benz и Auto Union, болиды Alfa Romeo Р3 одержали много побед. Да и потом Феррари и Нуволари здорово портили жизнь немцам. Например, Тацио на уже устаревшей P3 смог опередить Mercedes-Benz W25 на северной петле Нюрбургринга и одержал сенсационную победу в Гран-при Германии 1935 года.