Подарок или наследство – как зарегистрировать на себя спорный автомобиль

Непростую ситуацию, в которой оказался читатель «За рулем», разъясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

За неделю до своей смерти супруга подписала договор дарения мне своей машины. Однако перерегистрировать машину я не успел. Теперь на нее претендует ее сын от первого брака. Надо ли ждать 6 месяцев, чтобы я мог зарегистрировать машину на себя?

Царегородцев И. В., г. Новосибирск

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Если сделка не была оспорена сыном вашей супруги, то со стороны Госавтоинспекции препятствий для переоформления машины на себя у вас нет.

В соответствии со статьей 8 ФЗ от 3 августа 2018 года № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» сделать это вам было необходимо, обратившись в регистрационное подразделение Госавтоинспекции для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца в течение десяти дней со дня приобретения прав владельца транспортного средства.

Не поздно исполнить указанную обязанность и теперь, однако за нарушение данного срока вы будете привлечены к ответственности по части 1 статьи 19.22 КоАП РФ в виде наложения административного штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей.

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Фото: Depositphotos и «За рулем»