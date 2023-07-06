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Уклонисты не смогут обменять права и зарегистрировать автомобиль

Получить права в первый раз они тоже не смогут, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

За РулемВ России будут штрафовать и лишать прав за агрессивное вождение

Граждане РФ, которые не явились по повестке в военкомат, не смогут получить/обменять водительские удостоверения и зарегистрировать автомобили. Об этом в четверг сообщил глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Госавтоинспекция видит тех, кто вовремя не явился в военкомат в общей федеральной системе. Им не будут оказаны госуслуги: они не смогут ни получить, ни заменить водительское удостоверение, ни провести любые регистрационные действия.

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В рамках федерального закона все это стоит на контроле, причем информационная база обновляется каждый день. Поэтому регистрационные органы видят все, что связано с военкоматами.

На этой неделе МВД утвердило ведомственный приказ об ограничениях для уклонистов, документ вступит в силу 11 июля.

В соответствии с законом для уклонистов предусмотрено также ограничение права на управление транспортными средствами.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН "Москва"

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За РулемАлексеева Елена
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