«Уклонистов» будут лишать водительских прав – комментарий ГИБДД
Весной приняли закон о том, что военкоматы смогут лишать уклонистов водительских прав и запрещать покупать или продавать машину. В СМИ много противоречивой информации. Хотелось бы услышать из первоисточника, действительно ли это так?
Михаил Михайлов, г. Калуга
|
На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.
Вы не совсем верно истолковали информацию из средств массовой информации.
Действительно, Федеральным законом от 14 апреля 2023 г. № 127‑ФЗ внесены изменения в том числе в статьи 20 и 28 ФЗ «О безопасности дорожного движения», которые предоставляют военным комиссариатам право принимать решение об ограничении на регистрационные действия с транспортным средством, а также ограничивать право на управление транспортными средствами.
Указанные решения могут приниматься в составе временных мер, направленных на обеспечение явки гражданина по повестке военного комиссариата, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Соответствующие решения, равно как и решения об их отмене, будут фиксироваться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, создание которого тоже предусмотрено Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ.
- Порядок реализации указанных новелл разработало МВД России.
- «За рулем» можно читать в Viber
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен