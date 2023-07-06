«Уклонистов» будут лишать водительских прав – комментарий ГИБДД

Решения могут приниматься в составе временных мер с целью обеспечения явки гражданина по повестке военкомата, поясняет глава Госавтоинспекции Михаил Черников.

Весной приняли закон о том, что военкоматы смогут лишать уклонистов водительских прав и запрещать покупать или продавать машину. В СМИ много противоречивой информации. Хотелось бы услышать из первоисточника, действительно ли это так?

Михаил Михайлов, г. Калуга

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Вы не совсем верно истолковали информацию из средств массовой информации.

Действительно, Федеральным законом от 14 апреля 2023 г. № 127‑ФЗ внесены изменения в том числе в статьи 20 и 28 ФЗ «О безопасности дорожного движения», которые предоставляют военным комиссариатам право принимать решение об ограничении на регистрационные действия с транспортным средством, а также ограничивать право на управление транспортными средствами.

Указанные решения могут приниматься в составе временных мер, направленных на обеспечение явки гражданина по повестке военного комиссариата, предусмотренных статьей 7.1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Соответствующие решения, равно как и решения об их отмене, будут фиксироваться в Едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, создание которого тоже предусмотрено Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53‑ФЗ.