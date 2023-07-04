МВД утвердило порядок ограничения прав за неявку в военкомат

Информация об ограничении для военнообязанного поступает в федеральную информационную систему ГИБДД в течение суток.

МВД России утвердило порядок ограничения права управления транспортным средством тем, кто имеет ограничения в едином реестре воинского учета в связи с неявкой по повестке в военкомат.

«При поступлении сформированного в едином реестре сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, решения о принятии временных мер, направленных на обеспечение явки по повестке военного комиссариата, в виде ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами право на управление транспортными средствами в отношении физического лица ограничивается», - говорится в документе.

Если в реестре воинского учета появляется решение об отмене временных мер, ограничения снимаются.

Единый реестр воинского учета был создан в апреле этого года. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве с помощью электронных повесток, а также вводит некоторые ограничения для граждан, которые получили повестку, но не явились в военкомат.

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Источник: ТАСС

Фото: За рулем