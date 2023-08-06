Первый в мире танк: броня из травы и другие фишки

В этом российском проекте времен Первой мировой необычно всё

Конструкцию, созданную в 1914–1915 годах мастером Русско-Балтийского машиностроительного завода в Риге Александром Пороховщиковым, часто называют первым в мире танком.

Быстроходная гусеничная машина, которая позднее стала колесно-гусеничной, развивала скорость до 25 км/ч.

Тогда же изобретатель предложил и необычную броню из отожженного котельного железа и прессованной морской травы. Двигатель мощностью 10 л. с. – двухцилиндровый, карбюраторный, жидкостного охлаждения.

Самоход Пороховщикова

К 1916 году усовершенствованный самоход (именно такой термин фигурировал в документах) разгонялся уже до 42 км/ч. Водонепроницаемый корпус позволял ему даже плавать.

Однако военное ведомство не только отказалось от машины, на которой не было ни полноценной брони, ни вооружения, но и обязало ее создателя вернуть в казну деньги, выделенные на постройку!

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Фото: из архива автора