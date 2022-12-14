Еще один забытый проект СССР: плавающий танк

Разработка плавающего танка ТМ (танк Молотова) началась на Нижегородском автозаводе в 1936 году.
Мощности имеющихся в наличии слабеньких моторов явно не хватало, поэтому на танк установили сразу два двигателя ГАЗ-М1. При этом генератор и стартер были только у одного из моторов — второй механически пускался от первого.
Негативным последствием такой реализации двухмоторного решения была фактическая обездвиженность танка при поломке одного из двигателей.
Впрочем, судьба легкого танка сразу не задалась: при поворотах он то и дело норовил потерять гусеницу, а на воде развивал скорость менее 4 км/ч.
Ну а при подсчете себестоимости на машине поставили крест: слишком дорого.
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что еще в 60-е годы на ГАЗе сконструировали вездеход, способный и летать, и плавать?
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Фото: war-book.ru