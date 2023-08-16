Бензопровод в блокадный Ленинград: малоизвестные факты

Ладожский трубопровод – первый в мире подводный топливопровод – запустили в июне 1942 года.

Перебрасывать через Ладогу в блокадный Ленинград обычным транспортом 660 тонн горючего каждые сутки (минимальная потребность города!) стало невозможно, а потому было решено срочно проложить магистраль высокого давления длиной примерно 30 км, практически не имея ни документации, ни условий для такой работы.

Сборку и сварку труб проводили в лесу. Часть труб имела на конце муфту и резьбу, но все соединения проваривали электродуговой и газовой сваркой. Подводники закрепляли трубопровод на грунте – чугунные 50‑килограммовые грузы устанавливали через каждые 50 м при глубинах до 4 метров и через 100 м – на большей глубине.

Уже в первые сутки работы трубопровод вышел на проектную производительность. Позднее, когда уровень озера стал подниматься, весь комплекс головных сооружений пришлось оперативно перемещать на новое место. В результате общая длина линейной части бензопровода увеличилась до 34 км, а подводная достигла 26 км.

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Фото: tatfrontu.ru