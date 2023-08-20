Еще одна фишка ЗАЗ‑965, о которой мало кто помнит
Запорожец ЗАЗ-965 был своего рода учебным пособием для нашего автопрома.
Говоря о необычностях конструкции «горбатого» ЗАЗ‑965, будь то V‑образный мотор воздушного охлаждения, плоское днище или автономный обогреватель, часто забывают про его подвеску. А ведь она, как говорится, «независимая по кругу»! Передняя – торсионная, а косолапая задняя – на А‑образных рычагах с диагональной осью качания.
Не автомобиль, а кунсткамера на колесах.
Экспертиза «За рулем»: могут ли охлаждающие жидкости загубить мотор?Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристовБАМ: история трудового подвига
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что в 80-е годы на базе ВАЗ-2106 пытались создать двухдверный пикап?
Есть вопросы? Задавайте! [email protected].
- Историю «горбатого» читайте тут.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Фото: из архива автора
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0