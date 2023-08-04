Неожиданное свойство экорежима – о нем напомнил эксперт «За рулем»

Особенно не рекомендуется подключать экологичный (экономичный) режим работы трансмиссии в жару.

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

– Когда при езде на АКП есть смысл переходить на экологично-экономичный режим?

Ответ эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– На мой взгляд, всякие экорежимы – одна из самых бесполезных функций в автомобиле. Помочь они могут в редких случаях и при определенных условиях. Для экономии топлива куда эффективнее перестроить свою манеру вождения – на педаль акселератора давить слабо, разгоняться минимально интенсивно, как можно реже тормозить.

Кстати, у некоторых моделей в экорежиме начинает иначе работать система климат-контроля. В салоне становится душно из-за того, что компрессор кондиционера практически не подключается.

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Как работают климатические системы различных автомобилей, рассказано тут.

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Фото: azerbaijan_stockers/Freepik и «За рулем»