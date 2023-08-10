Что надо учитывать при выборе электромобиля – мнение эксперта

Требования к батареям легковушки и грузовика разные.

Читатель «За рулем» задал вопрос:

– Правда ли, что повышение энергоемкости батареи электро­мобиля негативно сказывается на его характеристиках?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, эксперт «За рулем»:

– Особенность электромобилей в том, что их тяговые батареи тяжелые. Самые скромные на современных легковых моделях весят 250–300 кг. На легковушке вес влияет на разгон, управляемость и торможение.

Скажем, под полом электрокроссовера Evolute i-Sky стоит тяговая батарея емкостью 85,9 кВт·ч, тогда как компактный Evolute i-Joy довольствуется 53‑киловаттной. Sky на четверть тонны тяжелее, но превосходство по аккумулятору – более чем на 60%.

У грузовиков система ценностей другая: главное – грузоподъемность. И на них батареи большей емкости – под стать общей массе машины. На среднетоннажной модели вряд ли они будут весить меньше 600–700 кг.

Это внушительные величины, которые при прочих равных отнимают грузоподъемность, поэтому создателям электромобилей советую всегда предлагать возможность установки батарей разной емкости. А грузоперевозчикам придется заранее просчитывать пробег между зарядками и нагрузку на машину, чтобы парк «электричек» оказался максимально эффективным.

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