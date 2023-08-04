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Проблема многих авто, которая решается очень просто

Чересчур крупные ячейки воздухозаборников — прямой путь к поломкам вентилятора отопителя.

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У многих марок автомобилей наружные салонные воздухозаборники имеют крупные ячейки. В частности, та же проблема на моем Логане 2014 года выпуска. Мусор, семена и листья деревьев проникают через ячейки к вентилятору отопителя. Часто электродвигатель вентилятора из-за мусора выходит из строя.

Для устранения этой проблемы я закрепил с помощью скотча на наружных воздухозаборниках отрезки пластиковой оконной сетки. Сетка не препятствует проходу воздуха, но задерживает крупный мусор. В результате к вентилятору и салонному фильтру может поступать разве что пыль. Это продлевает их жизнь.

М. Поляков, г. Углич

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Фото: М. Поляков

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