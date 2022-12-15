Скажите ржавчине «нет»: простой совет владельцам недорогих авто

Сохранить ЛКП в первозданном виде совсем не дорого.

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При эксплуатации восьмилетнего автомобиля Renault Logan я заметил небольшое разрушение лакокрасочного покрытия заднего крыла в месте стыка с верхней частью пластикового бампера.

Для предотвращения дальнейшего разрушения покрытия после окраски я заклеил это место небольшим кусочком прозрачной антигравийной пленки.

Такая болезнь наблюдается не только на Логанах, но и на Ларгусах.

Еще обклеил пленкой передние наклонные части крыльев, которые направлены к задним дверям. Эти места пескоструятся из-за выступающего от двери на несколько миллиметров участка крыла.

М. Поляков, г. Углич

Приз автору совета — набор ароматиза­торов AIRLINE.

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Материалы по теме «За рулем» объявил сбор средств на шины для автомобилей спецслужб ЛНР и ДНР Требуется 7 тыс. шин популярных размеров Без шин не может обеспечиваться правопорядок, оказываться медпомощь тем, кто в ней нуждается.

«За рулем» совместно с Народным фронтом начали сбор средств, которые пойдут на закупку шин для автомобилей народной милиции и оперативных служб ЛНР и ДНР: скорой помощи, МЧС, машин, доставляющих гуманитарную помощь жителям Донбасса, армейской техники. Свой посильный вклад вы можете сделать на странице сбора.

Фото: М. Поляков