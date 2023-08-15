Покупать запчасть для старенького ВАЗа не понадобится: простое решение
При эксплуатации автомобилей ВАЗ 2101–2107 и Нива с карбюраторными двигателями владельцы могут столкнуться с неудовлетворительной работой бензонасоса. Это может проявиться плохим разгоном автомобиля из-за недостаточной подачи бензина в поплавковую камеру карбюратора.
При проверке снятого бензонасоса я осмотрел толкатель. Один его торец, который выходил из теплозащитной проставки, имел износ в виде шаровидного углубления глубиной примерно 1 мм, а другой износа не имел. Уменьшенный ход рычага привода бензонасоса снижал его производительность.
Для восстановления нормальной работы насоса я переставил толкатель изношенным торцом внутрь проставки. Бензонасос вновь заработал нормально.
М. Поляков, г. Углич
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)
ход по неровной дороге
много
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!