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Восстановить нормальную работу бензонасоса...

Покупать запчасть для старенького ВАЗа не понадобится: простое решение

Восстановить нормальную работу бензонасоса карбюраторного двигателя поможет нехитрый прием.

При эксплуатации автомобилей ВАЗ 2101–2107 и Нива с карбюраторными двигателями владельцы могут столкнуться с неудовлетворительной работой бензонасоса. Это может проявиться плохим разгоном автомобиля из-за недостаточной подачи бензина в поплавковую камеру карбюратора.

Как сэкономить на обслуживании и ремонте автомобиля

При проверке снятого бензонасоса я осмотрел толкатель. Один его торец, который выходил из теплозащитной проставки, имел износ в виде шаровидного углубления глубиной примерно 1 мм, а другой износа не имел. Уменьшенный ход рычага привода бензонасоса снижал его производительность.

Для восстановления нормальной работы насоса я переставил толкатель изношенным торцом внутрь проставки. Бензонасос вновь заработал нормально.

М. Поляков, г. Углич

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За РулемРевин Алексей
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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!

+15