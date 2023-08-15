Покупать запчасть для старенького ВАЗа не понадобится: простое решение

Восстановить нормальную работу бензонасоса карбюраторного двигателя поможет нехитрый прием.

При эксплуатации автомобилей ВАЗ 2101–2107 и Нива с карбюраторными двигателями владельцы могут столкнуться с неудовлетворительной работой бензонасоса. Это может проявиться плохим разгоном автомобиля из-за недостаточной подачи бензина в поплавковую камеру карбюратора.

При проверке снятого бензонасоса я осмотрел толкатель. Один его торец, который выходил из теплозащитной проставки, имел износ в виде шаровидного углубления глубиной примерно 1 мм, а другой износа не имел. Уменьшенный ход рычага привода бензонасоса снижал его производительность.

Для восстановления нормальной работы насоса я переставил толкатель изношенным торцом внутрь проставки. Бензонасос вновь заработал нормально.

М. Поляков, г. Углич

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