Реанимация кондиционера своими силами – инструкция от читателя «За рулем»
За четыре года эксплуатации кроссовера Renault Kaptur снизилась эффективность работы кондиционера в жару. Отметил нарушение теплообмена в его конденсаторе, вызванное засорением его самого и радиатора системы охлаждения двигателя, так как они стоят друг за другом и обдуваются одним вентилятором.
Решил промыть эти агрегаты своими силами, потому что работа эта трудоемкая и дорогостоящая. В автосервисе ее делают со снятием переднего бампера, конденсатора, радиатора и со сливом охлаждающей жидкости, а рекомендуется подобную операцию делать хотя бы раз в два года.
Для промывки изготовил приспособление из медной трубки диаметром 10 мм и длиной около 800 мм. Один конец трубки раcплющил молотком и просверлил 4 отверстия диаметром 1 мм, другой конец соединил гибким шлангом и хомутами с аккумуляторной мини-мойкой высокого давления. Радиаторы удалось промыть на отлично, и теперь кондиционер радует прохладой.
А. Ивин, г. Волгоград
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Фото: А. Ивин
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Отзывы о Renault Kaptur (9)
К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.
Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)
Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сиденья просто эталон!