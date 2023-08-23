Реанимация кондиционера своими силами – инструкция от читателя «За рулем»

Сэкономить на дорогостоящих работах по промывке и обойтись без снятия агрегатов поможет простое в изготовлении приспособление.

За четыре года эксплуатации кроссовера Renault Kaptur снизилась эффективность работы кондиционера в жару. Отметил нарушение теплообмена в его конденсаторе, вызванное засорением его самого и радиатора системы охлаждения двигателя, так как они стоят друг за другом и обдуваются одним вентилятором.

Решил промыть эти агрегаты своими силами, потому что работа эта трудоемкая и дорогостоящая. В автосервисе ее делают со снятием переднего бампера, конденсатора, радиатора и со сливом охлаждающей жидкости, а рекомендуется подобную операцию делать хотя бы раз в два года.

Для промывки изготовил приспособление из медной трубки диаметром 10 мм и длиной около 800 мм. Один конец трубки раcплющил молотком и просверлил 4 отверстия диаметром 1 мм, другой конец соединил гибким шлангом и хомутами с аккумуляторной мини-мойкой высокого давления. Радиаторы удалось промыть на отлично, и теперь кондиционер радует прохладой.

А. Ивин, г. Волгоград

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Фото: А. Ивин