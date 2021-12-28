Renault Kaptur с пробегом: плюсы, минусы и болячки

Каптюр на вторичке на 100-150 тысяч дороже Дастера. А лучше ли? Это выяснил эксперт «За рулем».

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Renault Kaptur азработан специально для России на базе Дастера. Многие элементы унаследованы без изменений — в том числе моторы и коробки передач. У Каптюра более яркий дизайн, богаче набор оборудования. Подвеска слегка переработана.

Рестайлинг (2020) был глубокой модернизацией: поменялось шасси (донором стала Arkana) и набор главных агрегатов, а внешность затронули слегка.

Renault Kaptur

Достоинства

Отличная подвеска для любых дорог, реальный просвет 200 мм.

Почти все старые агрегаты надежны.

Недорогое обслуживание.

Если поднять спинки обратно, то останутся заявленные заводом 387 л — и это чуть меньше, чем у Дастера. Зато форма багажника идеальна.

Недостатки

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Слишком много общего с Дастером, а стоит дороже на 100–150 тысяч.

Просчеты в эргономике, нехватка емкостей в салоне.

Тесноватый задний ряд, невеликий багажник.

Моторы

Рестайлинговые Каптюры толком не добрались до вторички, потому рассмотрим изначальную линейку моторов, знакомую по Дастеру. Дизеля нет, только бензиновые атмосферники — 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.)

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Первый — совместное детище с Ниссаном, с 2015 года выпускается в Тольятти. В возрасте ест много масла (до литра на 5000 км — норма). АИ‑92 возможен, но нежелателен. Для замены свечей нужно снимать впускной коллектор. Гидрокомпенсаторов нет. Цепь ГРМ служит свыше 150 тысяч км. Свистит ремень генератора. Мотор надежен и ходит свыше 300 км.

Двухлитровый менее прихотлив и имеет гидрокомпенсаторы зазоров. Ему тоже угоден АИ‑95 (девяносто второй вызывает детонацию). Масложор — да, обычно к 120–150 тысяч км. Лечится прочисткой клапанов и заменой колец. Также в возрасте неизбежны течи, но при хорошем обслуживании мотор способен на полмиллиона км, после чего возможен капремонт с расточкой гильз.

Коробки передач

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С 1.6 сотрудничает вариатор (CVT), с 2.0 — классический гидроавтомат.

Разговоры о том, чтовариатор Jatco JF015E без проблем ходит 200 тысяч км, - не миф, некоторые экземпляры действительно ходят. Но в конструкцию заложены уязвимые места — подшипники входного вала и конусов, планетарный механизм и другие. Что-нибудь да начнет хандрить при пробегах 80–120 тысяч км. Слишком он нежный: буксовать нельзя, резко газовать тоже, в пробках перегревается, тычок колесом в бордюр может вызвать царапины на шкивах. Не выносит грязного масла и требует регулярной прочистки теплообменника. Конструкция и софт продолжают модернизироваться — более поздние машины предпочтительнее.

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Если непременно нужны две педали, лучше нацеливаться на автомат DP8 с четырьмя ступенями. Он тоже не любит пробки и плохо переносит ускорения в непрогретом состоянии. Но значительно прочнее и на 200–250 тысяч вполне способен. Кроме того, автомат сочетается с полным приводом (всегда), а вариатор — только с передним.

К МКП двух типов (5 или 6 ступеней под разные моторы) нареканий нет, если не считать возрастное потение маслом и слабоватое сцепление.

Система полного привода достаточно живучая, ужасных недугов не выявлено.

Эксплуатационные болячки

Как и у Дастера, все элементы подвески служат ожидаемо долго, даже стойки стабилизатора способны на 80 тысяч км. Затем обычно сдаются ступичные подшипники — примерно на отметке 100 тысяч.

Рулевое управление стойкое. В первые годы было много нареканий к качеству резинотехнических изделий — в частности, пыльников ­ШРУСов и дверных уплотнителей.

У климат-контроля непостижимый алгоритм работы, часто требующий ручного вмешательства. Кроме того, зафиксирован ряд отказов системы.

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Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение на вторичке: Kaptur 1.6 CVT 4×2

Оптимальный выбор: Kaptur 2.0, МКП 4×4

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Фото: Renault