Renault Kaptur с пробегом: плюсы, минусы и болячки — журнал За рулем

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Renault Kaptur с пробегом: плюсы, минусы и болячки

Каптюр на вторичке на 100-150 тысяч дороже Дастера. А лучше ли? Это выяснил эксперт «За рулем».

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Renault Kaptur азработан специально для России на базе Дастера. Многие элементы унаследованы без изменений — в том числе моторы и коробки передач. У Каптюра более яркий дизайн, богаче набор оборудования. Подвеска слегка переработана.

Рестайлинг (2020) был глубокой модернизацией: поменялось шасси (донором стала Arkana) и набор главных агрегатов, а внешность затронули слегка.

Renault Kaptur с пробегом: плюсы, минусы и болячкиRenault Kaptur
Renault Kaptur

Достоинства

  • Отличная подвеска для любых дорог, реальный просвет 200 мм.
  • Почти все старые агрегаты надежны.
  • Недорогое обслуживание.

Renault Kaptur с пробегом: плюсы, минусы и болячкиЕсли поднять спинки обратно, то останутся заявленные заводом 387 л — и это чуть меньше, чем у Дастера. Зато форма багажника идеальна.
Если поднять спинки обратно, то останутся заявленные заводом 387 л — и это чуть меньше, чем у Дастера. Зато форма багажника идеальна.

Недостатки

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  • Слишком много общего с Дастером, а стоит дороже на 100–150 тысяч.
  • Просчеты в эргономике, нехватка емкостей в салоне.
  • Тесноватый задний ряд, невеликий багажник.

Моторы

Рестайлинговые Каптюры толком не добрались до вторички, потому рассмотрим изначальную линейку моторов, знакомую по Дастеру. Дизеля нет, только бензиновые атмосферники — 1.6 (114 л.с.) и 2.0 (143 л.с.)

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Первый — совместное детище с Ниссаном, с 2015 года выпускается в Тольятти. В возрасте ест много масла (до литра на 5000 км — норма). АИ‑92 возможен, но нежелателен. Для замены свечей нужно снимать впускной коллектор. Гидрокомпенсаторов нет. Цепь ГРМ служит свыше 150 тысяч км. Свистит ремень генератора. Мотор надежен и ходит свыше 300 км.

Двухлитровый менее прихотлив и имеет гидрокомпенсаторы зазоров. Ему тоже угоден АИ‑95 (девяносто второй вызывает детонацию). Масложор — да, обычно к 120–150 тысяч км. Лечится прочисткой клапанов и заменой колец. Также в возрасте неизбежны течи, но при хорошем обслуживании мотор способен на полмиллиона км, после чего возможен капремонт с расточкой гильз.

Коробки передач

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С 1.6 сотрудничает вариатор (CVT), с 2.0 — классический гидроавтомат.

Разговоры о том, чтовариатор Jatco JF015E без проблем ходит 200 тысяч км, - не миф, некоторые экземпляры действительно ходят. Но в конструкцию заложены уязвимые места — подшипники входного вала и конусов, планетарный механизм и другие. Что-нибудь да начнет хандрить при пробегах 80–120 тысяч км. Слишком он нежный: буксовать нельзя, резко газовать тоже, в пробках перегревается, тычок колесом в бордюр может вызвать царапины на шкивах. Не выносит грязного масла и требует регулярной прочистки теплообменника. Конструкция и софт продолжают модернизироваться — более поздние машины предпочтительнее.

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Если непременно нужны две педали, лучше нацеливаться на автомат DP8 с четырьмя ступенями. Он тоже не любит пробки и плохо переносит ускорения в непрогретом состоянии. Но значительно прочнее и на 200–250 тысяч вполне способен. Кроме того, автомат сочетается с полным приводом (всегда), а вариатор — только с передним.

К МКП двух типов (5 или 6 ступеней под разные моторы) нареканий нет, если не считать возрастное потение маслом и слабоватое сцепление.

Система полного привода достаточно живучая, ужасных недугов не выявлено.

Эксплуатационные болячки

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Как и у Дастера, все элементы подвески служат ожидаемо долго, даже стойки стабилизатора способны на 80 тысяч км. Затем обычно сдаются ступичные подшипники — примерно на отметке 100 тысяч.

Рулевое управление стойкое. В первые годы было много нареканий к качеству резинотехнических изделий — в частности, пыльников ­ШРУСов и дверных уплотнителей.

У климат-контроля непостижимый алгоритм работы, часто требующий ручного вмешательства. Кроме того, зафиксирован ряд отказов системы.


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Euro NCAP: тест не проводился.

Самое массовое предложение на вторичке: Kaptur 1.6 CVT 4×2

Оптимальный выбор: Kaptur 2.0, МКП 4×4

За те же деньги: Ford Kuga, Haval H6, Hyundai Creta, Nissan Terrano

Фото: Renault

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Отзывы о Renault Kaptur (9)

Renault 2000 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

К перечисленному в статье добавлю шикарную тягу на трассе при любой! нагрузке. На мокром асфальте свет реально видно.

Недостатки:

Нету розетки в багажнике, поставили. Мультимедиа не проигрывает видео и телефон неудобно подключать (блютус и провод это гемор)

Комментарий:

Владею машиной почти год, брал себе на юбилей максималку со всеми возможными допами. О французах вообще ничего никогда не знал, и вообще нет любимых марок. Просто по ттх и тестдрайву выбрал с десятка кроссоверов и очень счастлив! Кстати, сиденья шикарные на длинные поездки. После корейцев эти сид...

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