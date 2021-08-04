Nissan Terrano III с пробегом: в чем-то он лучше Дастера

Покупку нового Террано иные называли пустой тратой денег. Эксперт «За рулем» оценил его шансы на вторичке.

Технически Terrano почти идентичен кроссоверу Renault Duster — то же шасси, те же агрегаты, много общих элементов в кузове. Основные отличия — в дизайне и базовом оснащении: у Terrano оно побогаче . Собирают Terrano на том же московском заводе, что и Duster, — хотя последний уже сменил поколение.

Nissan Terrano

Достоинства

Очень выносливая подвеска.

Моторы и механические коробки с большим ресурсом.

Полный привод, на который можно положиться.

Салон — череда напоминаний о Дастере. И даже кнопки обогрева сидений создатели Terrano не сочли нужным убрать с боковин кресел и перенести в более удобное место.

Недостатки

Плохая шумоизоляция, усугубляемая звучным вентилятором печки.

Нарекания к эргономике, нехватка отделений для мелочей, не очень удобные сиденья.

Нет дизеля.

Моторы

Все моторы — бензиновые атмосферники, конструктивно несложные и с внушительным ресурсом. К слабым местам базового 1.6 К4М (102 л.с.) с чугунным блоком относят фазорегулятор, демпферный шкив коленвала, катушки зажигания. Часты течи масла и антифриза. При этом мотор способен на пробег в полмиллиона .

Материалы по теме 5 проблем самого популярного мотора Лады, Renault и Nissan

В 2016 году его заменил 1.6 Н4М (114 л.с.) с алюминиевым блоком. Гидрокомпенсаторов у него нет, так что нужно регулировать тепловые зазоры. Зато есть долговечный цепной привод ГРМ. Мотор более экономичен, но масло расходует охотнее — особенно в возрасте. Ресурс оценивают в 300 тысяч км.

С точки зрения динамики предпочтителен 2.0 F4R (135 или 143 л.с.), также достаточно надежный, выдерживающий тысяч 400. Масложор неизбежен и здесь. Его раннее появление (к ста тысячам) обычно вызвано применением бензина АИ‑92, хотя из-за высокой степени сжатия желателен «девяносто пятый». Фазорегулятор может потребовать замены к тому же сроку. Невелик ресурс катушек зажигания и датчика положения коленвала.

Коробки передач

У версий 4×2 и 4×4 разные МКП и АКП. Для древней механики JR5 заявлен ресурс 150 тысяч км, но чаще она живет до трехсот. Правда, к середине второй сотни наверняка придется заменить подшипники валов. Шестиступенчатая коробка TL8 также лишена особых недостатков и служит долго.

У четырехступенчатого автомата DP2 (модернизация некогда пугавшего DP0) часто сбоят соленоиды, быстро изнашиваются втулки, в сложных режимах возможен перегрев из-за недостаточно эффективного теплообменника (продают комплекты для дополнительного охлаждения). DP8 — почти то же самое, но в версии 4×4. Заявленная «необслуживаемость» агрегатов приводит к их преждевременной кончине. Замена масла каждые 20–30 тысяч км позитивно влияет на ресурс. Из-за разницы в уходе и режимах работы некоторые автоматы умирают на 100 тысячах, а иные выдерживают 250 тысяч.

Трансмиссия с возможностью блокировки муфты — как на Дастере, с переразмеренной муфтой (такую же ставят на Murano). Поэтому вопросов к ней много меньше, чем у большинства конкурентов.

Эксплуатационные болячки

Если не носиться по ямам, то в подвеске ранее 100 тысяч обычно сдаются только втулки и стойки стабилизатора. Рулевая рейка живучая.

У переднеприводных версий, как и у Дастера, по неизвестным причинам вылетает задняя пружина — дилеры меняли ее по гарантии.

Ржавчина быстро появляется возле хромированной накладки на пятой двери, и вообще эта дверь стабильно «зацветает» первой.

Крышку топливного бака с ключом практически все владельцы ругают. Но главным недостатком обычно называют неоправданно завышенную относительно Дастера цену .

Материалы по теме Подержанные кроссоверы до 1 000 000: что взять вместо новой Весты SW Cross

Euro NCAP: тест не проводился (и для модели Duster тоже)

Самое массовое предложение на вторичке: Terrano 2.0 АКП 4×4

Оптимальный выбор: Terrano 1.6 МКП 4×2 или 2.0 МКП 4×4

За те же деньги: Renault Duster, УАЗ Патриот, Skoda Yeti, Ford EcoSport, Renault Kaptur

Самый подробный разбор проблем Дастера с пробегом — тут.

Разумное дополнение в комплектацию любому внедорожнику и не только: расширяем возможности для перевозки при помощи ТСУ.

Собираясь покататься по бездорожью,всегда лучше заранее надеть цепи на колеса. Если необходимость цепей неочевидна, убедитесь в наличии браслетов. Не окажутся лишними и антибуксы.

Фото: Nissan