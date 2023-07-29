Мотор-шоу по-советски: как в СССР проходили автовыставки

Автомобильные выставки в Союзе устраивали редко. Однако там было на что посмотреть. Американские, немецкие, итальянские, чешские машины. И не только серийные, но даже концепт-кары.

Своими глазами

Информации о зарубежных новинках у нас было очень мало. По сути, лишь подслеповатые фото в разделе «В мире моторов» в журнале «За рулем», издания социалистических стран, которые можно было выписать на почте, да чудом кем-то привезенные в Союз зарубежные журналы и рекламные проспекты.

Увидеть иномарки, на которых у нас ездили зарубежные дипломаты, журналисты и бизнесмены да отдельные, но особенные советские граждане, живьем удавалось лишь в столице и крупных городах.

Но иногда в СССР все-таки проходили выставки, где показывали новые западные автомобили. И каждое мотор-шоу становилось заметным событием.

Здравствуй, Америка!

В мае в 1959-м произошла революция! В московском парке «Сокольники» открылась большая выставка США. Та, на которой генсек Никита Хрущев горячо спорил с вице-президентом, а впоследствии президентом США Ричардом Никсоном о преимуществах социализма и капитализма.

Важную часть экспозиции занимали автомобили, которые в Москву привезли все ведущие американские фирмы. Советские граждане, не избалованные товарным (и в частности автомобильным) разнообразием, смогли вживую увидеть все это великолепие огромных, сияющих хромом седанов, универсалов и кабриолетов с гигантскими моторами.

Американские шоссейные крейсеры можно было сравнить разве что с последними советскими новинками – ЗИЛ-111 и Чайкой ГАЗ-13. Но ведь их предназначали лишь для высших руководителей партии и государства и делали в мизерных количествах, а американские машины, которые привезли в Сокольники, – миллионами.

Американская выставка 1959 года в Сокольниках. На первом плане Pontiac Bonneville.

Выставка в Сокольниках на многих произвела огромное впечатление. А еще она заложила основу коллекционирования рекламных проспектов. Очень популярное увлечение в кругах советских автомобильных фанатиков.

Для любителей узнать «что там внутри» в Москве в 1959-м выставили новейший Chevrolet в разрезе.

В 1959-м концерны большой тройки – General Motors, Ford и Chrysler – выпустили русскоязычные проспекты гигантскими тиражами. Долгие годы их хранили в семейных архивах. Ведь рекламные проспекты тоже становились окном в широкий автомобильный мир, источником технического просвещения.

Страница рекламного проспекта корпорации Ford, посвященная модели Thunderbird.

В поисках иномарок

Чаще всего в СССР проводили выставки социалистических стран. Особенно тех, чьи автомобили поставляли к нам в больших количествах – Польши и Чехословакии. Занимались этим, соответственно, объединения Polmot и Motokov – аналоги нашего Всесоюзного объединения «Автоэкспорт».

Эти выставки устраивали регулярно и выставляли на них не только серийные автобусы и грузовики, которые знали в СССР, но и те модели, которые к нам не поставляли. А иногда даже и редкие мелкосерийные и спортивные машины.

Но настоящие автомобильные фанатики знали, что иномарки демонстрируют и на неавтомобильных выставках. Надо только не лениться туда сходить, желательно с фотоаппаратом. Кое-что можно было увидеть и на обширной выставке «Автосервис-73». Хотя она была посвящена сервисному и гаражному оборудованию.

Спортивная Skoda 200 RS на выставке чехословацкого объединения Motokov в Сокольниках.

На автомобили вблизи доводилось посмотреть на выставках «Здравоохранение», «Туризм и отдых в США» и даже «Кримтехника-74». Правда, на эту криминалистическую (в прямом смысле!) выставку в 1974-м пускали только по специальным пропускам.

В конце 1970-х в Сокольниках прошла выставка «Пожарная техника», где показали несколько пожарных автомобилей разных стран и, неожиданно, седан Mercedes-Benz W116. Впрочем, дебют этой модели в Москве прошел раньше – еще в 1973 году.

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