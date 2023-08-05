Влага губит Дастер! Названы слабые места популярного кроссовера

Три секретные точки кузова Renault Duster, о которых наверняка умолчит первый владелец машины

В свежем номере журнала «За рулем» рубрика «Вторые руки» отдана российскому бестселлеру – Renault Duster первого поколения.

Эксперт Алексей Стрельников обращает внимания на многие нюансы, возникающие в ходе длительной эксплуатации. Один из интересных моментов – это влияние влаги на состояние машины.

Казалось бы, подвоха ждать неоткуда – серьезной ржавчиной кузова Дастера не грешат, ибо все наружные панели защищены оцинковкой, а днище обработано пластизолем. Но вот три секретных слабых места – о них действительно знают немногие.

Трубки омывателя

Омывайка, подтекающая из мест соединения трубок с форсунками на капоте, может подмочить систему зажигания бензиновых двигателей. Чтобы избежать сбоев в работе свечей и катушек, стоит покрыть проблемные места герметиком. Или заменить форсунки на более надежные, от рестайлинговой версии.

Фонари подсветки

В целом электрика в Дастере простая и большого количества проблем с ней не наблюдается. Но сырость нередко приводит к повреждениям слабо защищенных от воды фонарей подсветки номерного знака и коррозии в разъемах проводки парковочных датчиков.

Обивка крыши

Ее может испортить вода, просочившаяся через крепления рейлингов. Предотвратить это можно при помощи обычного герметика. Еще одна причина появления мокрых разводов на потолке возле плафона освещения – конденсат со слабо теплоизолированной крыши.

В целом, надежный и неприхотливый, Дастер все же может подкинуть проблем при покупке на вторичном рынке. Все о его двигателях, ходовой и кузове – в августовском номере «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Алексея Стрельникова «Дешево и сердито?», опубликованной в августовском номере журнала «За рулем» за 2023 г.

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