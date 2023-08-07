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Kaiyi E5 и Omoda S5 – тест в цифрахKaiyi E5 и Omoda S5 – тест в цифрах
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Kaiyi E5 и Omoda S5 – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали китайские седаны – конкуренты Лады Весты и составили по ним подробный технический справочник.

Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

Полный отчет о седанах Kaiyi E5 и Omoda S5 читайте по этой ссылке.

Ниже – подробная техническая информация о героях теста «За рулем», экспертная оценка, а также данные о других седанах, представленных на российском рынке (в том числе цены).

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Данные производителей

Модель

Kaiyi E5

Omoda S5

Снаряженная / полная масса

1441 / 1797 кг

1395 / 1745 кг

Время разгона 0–100 км/ч

10,5 c

9,7 c

Максимальная скорость

н.д.

190 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92-95 / 50 л

АИ-92-95 / 48 л

Расход топлива: город. / загород. / смешан. циклы

9,6 / 6,3 / 7,5 л / 100 км

9,7 / 5,2 / 6,9 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, продольно

спереди, продольно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1498 см³

1498 см³

Степень сжатия

9,5

9,5

Мощность

108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин

108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

CVT

CVT

Передаточные числа: передний / задний ход

2,69–0,38 / 0,75

2,69–0,38 / 0,75

Главная передача

5,4

5,4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди/сзади

McPherson / независимая многорычажная

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемы / дисковые

Шины

205/50 R17

205/50 R17

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Kaiyi E5

Omoda S5

Капот

190–195

100–120

Крыло переднее

80–95

115–130

Крыло заднее

105–115

120–140

Дверь передняя

110–120

120–160

Дверь задняя

90–100

135–160

Дверь багажника

90–100

130–145

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Kaiyi E5

10 000 км
или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

74

Omoda S5

10 000 км
или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

151

Другие седаны

Модель

Длина кузова, мм

Моторы, л.с.

Цена,

Лада Гранта

4268

90–106

от 692 300

Лада Веста

4440

90–106

от 1 239 900

BAIC U6 Plus

4660

113

от 1 766 900

Changan Alswin

4390

107

от 1 619 900

Changan Eado Plus

4730

155

от 2 159 900

Chery Arrizo 8

4757

186

от 2 884 900

Kaiyi E5

4670

147

от 2 035 000

Omoda S5

4644

113-147

от 1 929 900

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Kaiyi E5

Omoda S5

Рабочее место водителя

Сиденье

7

8

Органы управления

8

9

Обзор

8

8

Салон

Передняя часть

8

9

Задняя часть

9

8

Багажник

8

8

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

7

8

Плавность хода

7

8

Климат

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

8

9

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

7,87

8,40

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За РулемТимкин Юрий
Фото:За РулемКульнев Александр
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Фото:За РулемКульнев Александр
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