Kaiyi E5 и Omoda S5 – тест в цифрах
Полный отчет о седанах Kaiyi E5 и Omoda S5 читайте по этой ссылке.
Ниже – подробная техническая информация о героях теста «За рулем», экспертная оценка, а также данные о других седанах, представленных на российском рынке (в том числе цены).
Данные производителей
|
Модель
|
Kaiyi E5
|
Omoda S5
|
Снаряженная / полная масса
|
1441 / 1797 кг
|
1395 / 1745 кг
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
10,5 c
|
9,7 c
|
Максимальная скорость
|
н.д.
|
190 км/ч
|
Топливо / запас топлива
|
АИ-92-95 / 50 л
|
АИ-92-95 / 48 л
|
Расход топлива: город. / загород. / смешан. циклы
|
9,6 / 6,3 / 7,5 л / 100 км
|
9,7 / 5,2 / 6,9 л / 100 км
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, продольно
|
спереди, продольно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1498 см³
|
1498 см³
|
Степень сжатия
|
9,5
|
9,5
|
Мощность
|
108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин
|
108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
210 Н·м при 1750–4000 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
CVT
|
CVT
|
Передаточные числа: передний / задний ход
|
2,69–0,38 / 0,75
|
2,69–0,38 / 0,75
|
Главная передача
|
5,4
|
5,4
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди/сзади
|
McPherson / независимая многорычажная
|
McPherson / упругая балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с электроусилителем
|
реечное, с электроусилителем
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемы / дисковые
|
Шины
|
205/50 R17
|
205/50 R17
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Kaiyi E5
|
Omoda S5
|
Капот
|
190–195
|
100–120
|
Крыло переднее
|
80–95
|
115–130
|
Крыло заднее
|
105–115
|
120–140
|
Дверь передняя
|
110–120
|
120–160
|
Дверь задняя
|
90–100
|
135–160
|
Дверь багажника
|
90–100
|
130–145
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Kaiyi E5
|
10 000 км
|
3 года или 100 000 км
|
74
|
Omoda S5
|
10 000 км
|
5 лет или 150 000 км
|
151
Другие седаны
|
Модель
|
Длина кузова, мм
|
Моторы, л.с.
|
Цена, ₽
|
Лада Гранта
|
4268
|
90–106
|
от 692 300
|
Лада Веста
|
4440
|
90–106
|
от 1 239 900
|
BAIC U6 Plus
|
4660
|
113
|
от 1 766 900
|
Changan Alswin
|
4390
|
107
|
от 1 619 900
|
Changan Eado Plus
|
4730
|
155
|
от 2 159 900
|
Chery Arrizo 8
|
4757
|
186
|
от 2 884 900
|
Kaiyi E5
|
4670
|
147
|
от 2 035 000
|
Omoda S5
|
4644
|
113-147
|
от 1 929 900
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Kaiyi E5
|
Omoda S5
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
7
|
8
|
Органы управления
|
8
|
9
|
Обзор
|
8
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
8
|
9
|
Задняя часть
|
9
|
8
|
Багажник
|
8
|
8
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
9
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
7
|
8
|
Плавность хода
|
7
|
8
|
Климат
|
8
|
9
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
7,87
|
8,40
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