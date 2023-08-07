Kaiyi E5 и Omoda S5 – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали китайские седаны – конкуренты Лады Весты и составили по ним подробный технический справочник.

Полный отчет о седанах Kaiyi E5 и Omoda S5 читайте по этой ссылке.

Ниже – подробная техническая информация о героях теста «За рулем», экспертная оценка, а также данные о других седанах, представленных на российском рынке (в том числе цены).

Данные производителей

Модель Kaiyi E5 Omoda S5 Снаряженная / полная масса 1441 / 1797 кг 1395 / 1745 кг Время разгона 0–100 км/ч 10,5 c 9,7 c Максимальная скорость н.д. 190 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 50 л АИ-92-95 / 48 л Расход топлива: город. / загород. / смешан. циклы 9,6 / 6,3 / 7,5 л / 100 км 9,7 / 5,2 / 6,9 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, продольно спереди, продольно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1498 см³ 1498 см³ Степень сжатия 9,5 9,5 Мощность 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 210 Н·м при 1750–4000 об/мин 210 Н·м при 1750–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач CVT CVT Передаточные числа: передний / задний ход 2,69–0,38 / 0,75 2,69–0,38 / 0,75 Главная передача 5,4 5,4 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди/сзади McPherson / независимая многорычажная McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с электроусилителем реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемы / дисковые Шины 205/50 R17 205/50 R17

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Kaiyi E5 Omoda S5 Капот 190–195 100–120 Крыло переднее 80–95 115–130 Крыло заднее 105–115 120–140 Дверь передняя 110–120 120–160 Дверь задняя 90–100 135–160 Дверь багажника 90–100 130–145

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Kaiyi E5 10 000 км

или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 74 Omoda S5 10 000 км

или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 151

Другие седаны

Модель Длина кузова, мм Моторы, л.с. Цена, ₽ Лада Гранта 4268 90–106 от 692 300 Лада Веста 4440 90–106 от 1 239 900 BAIC U6 Plus 4660 113 от 1 766 900 Changan Alswin 4390 107 от 1 619 900 Changan Eado Plus 4730 155 от 2 159 900 Chery Arrizo 8 4757 186 от 2 884 900 Kaiyi E5 4670 147 от 2 035 000 Omoda S5 4644 113-147 от 1 929 900

Экспертная оценка автомобилей

Модель Kaiyi E5 Omoda S5 Рабочее место водителя Сиденье 7 8 Органы управления 8 9 Обзор 8 8 Салон Передняя часть 8 9 Задняя часть 9 8 Багажник 8 8 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 9 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 7 8 Плавность хода 7 8 Климат 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 8 9 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 7,87 8,40