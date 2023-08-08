Примитивная, но передовая: очень важная машина 1957 года рождения

Эксперт «За рулем» изучил конструкцию серпуховской мотоколяски.

После Великой Отечественной в СССР, по официальной статистике, было более двух миллионов инвалидов. А единственным транспортом для них с 1951 года стали примитивные трехколесные, тихоходные и неудобные мотоколяски.

Лишь в 1957 году в производство пошла более приличная четырехколесная машина С3А.

Крохотную и вроде бы совсем простенькую мотоколяску, разработанную Серпуховским мотоциклетным заводом совместно с НАМИ, отличали, как ни странно, передовые технические решения.

Сверхкомпактная заднемоторная мотоколяска длиной всего 2625 мм и с колесной базой 1650 мм имела трубчатый каркас, который обшивали стальными листами. В зависимости от комплектации (по типу управления), С3А имели массу 425–455 кг. Мотоколяску оснащали маленькими 10‑дюймовыми колесами.

Мотоколяску С3А отличал незамысловатый дизайн. Некоторые опытные образцы стилистически выглядели более взрослыми. Но для производства на технологически слабом серпуховском заводе кузовные панели максимально упростили, а фары поставили отдельно.

На С3А стоял одноцилиндровый двухтактный мотоциклетный мотор рабочим объемом 0,346 л (72×85 мм). Первоначально мотор, заимствованный у мотоцикла ИЖ‑49, при степени сжатия 5,8 развивал 11,5 л. с. при 4000 об/мин. Мотоцикл ИЖ‑49 и его двигатель были копиями немецкого DKW NZ350, выпускавшегося в 1938–1945 годах. Оборудование для производства вывезли в СССР из Германии. Двигатель немецкого мотоцикла, как и у ИЖ‑49, развивал 11,5 л. с. Но передаточные числа трансмиссии были совсем другие, чем в советской коробке, – 2,76/1,77/1,3/1,1.

С 1962 года устанавливали двигатель ИЖ‑56 с увеличенной степенью сжатия (6,8) и мощностью 13 л. с. при 4200 об/мин. Двигатель работал в паре с четырехступенчатой коробкой передач (4,32/2,24/1,4/1,0).

Подобные простенькие машинки в 1950‑х делали некоторые немецкие фирмы. Несколько аналогичных иномарок внимательно изучили в НАМИ. Характерный пример – Kleinschnittger, который выпускали в 1950–1957 годах. Этот одноклассник С3А не имел даже дверей. При длине 2895 мм и базе 1700 мм масса автомобиля составляла всего около 150 кг. Но прямого зарубежного аналога у С3А не было.

На серпуховской мотоколяске впервые в СССР применили и независимую заднюю подвеску. Она имела оригинальную схему с двумя пружинами с каждой стороны.

Для С3А создали реечное рулевое управление – тоже впервые в Советском Союзе. Следующий раз аналогичную конструкцию применили только на ВАЗ‑2108! На машине стояли самые простые, примитивные тормоза: механические и лишь на задних колесах. При максимальной скорости с самым мощным двигателем 60 км/ч с этим скрепя сердце мирились.

Общую конструкцию торсионной подвески заимствовали у знаменитого немецкого «жука» Volkswagen Käfer. С3А впервые в СССР получил серийную независимую переднюю подвеску на поперечных торсионах. Аналогичная конструкция появилась и на Запорожце ЗАЗ‑965.

Тысячи мелочей

Вскоре после начала производства С3А проектировщики НАМИ предложили модернизированную мотоколяску С4А. На машине появилась пластиковая приклепанная к кузову крыша, гидравлические тормоза, задняя торсионная подвеска. Но в серии остался самый простой и дешевый вариант.

Конечно, модель С3А была космически далека от совершенства, хотя и парадоксально впитала передовые конструктивные элементы – переднюю независимую подвеску и реечное рулевое управление. А для сотен тысяч инвалидов и такой, к тому же бесплатный, автомобиль был радостью.

До 1970 года изготовили более 200 тысяч мотоколясок С3А всех модификаций.

Полная история мотоколясок тут.

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Фото: из архива «За рулем»