Проверьте крышку расширительного бачка. Она может «взорвать» помпу

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С наступлением жары мотор подвергается нагреву не только изнутри, но и снаружи. При этом пассивное охлаждение практически исчезает. Остается рассчитывать только на исправность системы охлаждения. Для ее корректной работы стоит периодически проводить ревизию.

К значимым работам по обслуживанию системы охлаждения ДВС входят осмотр и диагностика радиаторов с обязательным разбором и поэтапной чисткой, замена антифриза, осмотр всех патрубков и помпы на предмет течей. Кроме того, время от времени необходимо «обновлять» пробку расширительного бачка или аналогичную на радиаторе.

Чаще всего течь появляется в местах соединений. Снижение уровня антифриза ухудшает теплообмен в двигателе.

А ведь пробки выполняют важную функцию: контролируют давление, стравливая «лишние бары» по необходимости. Система перепускных клапанов позволяет замкнутому контуру выдержать сложные испытания, однако она нуждается в точно таком же контроле. Копеечная деталь запросто может стать причиной разрушения и спровоцировать множество трат.

Крышка радиатора или расширительного бачка – своего рода термостат. При избыточном давлении он открывается и сбрасывает лишнее.

На отечественных машинах и старых иномарках контролирующий давление в системе клапан зачастую размещали не на радиаторе, а на расширительном бачке. Функцию пробка выполняла ту же, но эффект от ее выхода из строя был разный. Например, бачок мог не только лопнуть, но и сжаться, как пакет сока, из которого выдавили все до последней капли. В трех случаях из четырех это — вина некачественной или «сдавшейся» пробки. Приходится ее менять.

В этой связи вполне закономерно напрашивается вопрос: а почему, собственно, нарушается нормальная работа клапанов пробки, из-за которых ее приходится менять?

Оказывается, причины могут быть разные, начиная от заводской некондиции и заканчивая банальным скоплением грязи под крышкой. Однако наиболее распространенной причиной, по мнению мастеров, является коррозия клапанного механизма, спровоцированная парами охлаждающей жидкости (ОЖ). Подобное обычно происходит после заливки в систему дешевого и, как правило, некачественного антифриза, содержащего метанол.

Метанол, содержащийся в антифризе, окисляет крыльчатку помпы. Жидкость разносит по системе продукты коррозии, забивает каналы и клапан крышки.

Такой «метиловый» антифриз при температурах выше 50°С активно взаимодействует с алюминиевыми деталями, быстро разрушая их. Скорость этой реакции столь высока, что химики сравнивают подобный процесс с травлением металла. Что уже говорит само за себя. Так стоит ли так рисковать, соблазнившись низкой ценой ОЖ? Тем более, что сейчас вполне можно найти достойный антифриз по вполне приемлемой стоимости.

Так, например, антифриз популярной серии G12 немецкой марки reinWell выпускается по современной OAT-технологии (Organic Acid Technology).

Антифриз reinWell разливается в канистры по 5 и 10 литров и бочки по 200 литров. Для оптимизации расходов упаковка сознательна упрощена. Потребитель не переплачивает за дизайнерские канистры.

Благодаря OAT-технологии продукт обеспечивает не только эффективное охлаждение двигателя, но и создает условия для надежной защиты от коррозии всех элементов системы охлаждения, включая пробку радиатора. Кроме того, в состав антифриза reinWell входит пакет присадок, повышающий рабочий ресурс охлаждающей жидкости G12+ до 5 лет или до 250 тыс. км пробега.

reinWell зарегистрирован в Германии. Разработка проводилась с учетом жестких европейских требований к экологии и эффективности продукта в целях защиты прав потребителей. Составы были доступны только в профессиональном сегменте: корпоративные автопарки, техцентры, автобазы. С локализацией производства в России reinWell вышел в сегмент частного обслуживания автомобилей: продажи в розницу, мелкая фасовка. При любой локализации продукция соответствует заданным при регистрации стандартам качества – таковы правила.

Теперь у автолюбителей есть возможность пользоваться профессиональными европейскими составами по ценам российских аналогов.

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