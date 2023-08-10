«Немец» или «японец» – кто круче? Результаты теста удивили

Модели Toyota Avalon и Volkswagen Arteon предлагают как замену официально продававшимся Camry и Passat. Сравним новичков по разным параметрам и назовем лучшего.

Практичность

Преимущество лифтбека перед седаном очевидно для тех, кто что-то регулярно возит в багажнике. У Фольксвагена огромный проем плюс электропривод пятой двери. У Тойоты багажный отсек больше, а вот проем значительно скромнее. И крышкой приходится хлопать вручную.

Поднимаешь пол багажника – и расклад меняется. В Авалоне есть хотя бы докатка. В Артеоне – ничего.

Второй ряд Фольксвагена тесным не назовешь. Но это пока не сядешь в Тойоту. Avalon просторнее по всем измерениям, входить-выходить тоже гораздо удобнее. Поэтому справедливо признать в этом раунде ничью.

Оснащение

Arteon ввозят из Европы, где в ходу заказные комплектации. Оснащение может быть разным, но неизменно богатое. Так, есть массажер в передних сиденьях, полный набор обогревов, цифровая приборка со сменой картинки, адаптивные фары. Наконец, полный привод, которого нет у Авалона. Кстати, Arteon можно заказать и из Китая, там эта модель тоже продается.

Avalon – модель для китайского рынка, а там своя специфика. Например, обогрев передних сидений появляется только в дорогой комплектации, и других теплых опций нет. Но обязательно будут люк и «кожаная» отделка.

Литые диски небольшого по нынешним временам диаметра – не так эстетично, зато ход мягче. И шины на замену дешевле обходятся.

Тут, пожалуй, перевес на стороне Фольксвагена.

Салоны выдержаны в строгом кабинетном стиле. Больше ничего общего в дизайне интерьеров Тойоты и Фольксвагена нет.

Мощность и ассортимент моторов

Avalon в китайской спецификации оснащается хорошо знакомыми нам по Camry моторами объемом 2,0, 2,5 и 3,5 литра. Только мощность выше: 178, 209 и 307 л.с. Соответственно, больше и транспортный налог – это особенно чувствительно для владельцев 3,5-литрового двигателя V6. А едет китайский Avalon ненамного веселее российской Camry.

Arteon предлагает широкий ассортимент бензиновых и дизельных двигателей. Самый классный вариант (как на тестовой машине): турбодизель 2.0 мощностью 240 сил. Небольшой расход топлива сочетается с отменной динамикой (разгон 6,5 с до 100 км/ч) и максималкой (245 км/ч). Вдобавок машина еще и полноприводная.

Вновь Фольксваген оказался впереди.

Простор на втором ряду в сочетании с мягким ходом – важное достоинство Авалона. Его соперник теснее и едет жестче, зато предлагает больше опций для повышающения комфорта.

Содержание

Проблемы могут возникнуть только с кузовными деталями. Avalon к нам никогда официально не поставлялся, Arteon ввезли совсем небольшой партией.

Всё остальное в значительной степени унифицировано с другими моделями брендов. Расходники уж точно доступны «в ассортименте».

Ничья в чистом виде.

Цена

За одни и те же деньги – около 4-5 млн рублей – Avalon будет новым, а Arteon трехлетним. На «японца» дилер дает собственную гарантию 2 года или 75 000 км.

«Немец», как любая подержанная машина, – кот в мешке. Хотя возраст детский, да и пробеги у автомобилей небольшие.

Тем не менее, по этому (очень важному) критерию лучше оказывается Avalon.

Подводим итоги

В нашем тесте Arteon победил Avalon с минимальным перевесом – счет 3:2. Но у этих автомобилей есть и другие сильные и слабые стороны.

Например, многие владельцы, нацеливающиеся долго эксплуатировать машину, наверняка отдадут предпочтение Тойоте из-за ее легендарной надежности. И будут по-своему правы.

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