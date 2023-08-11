Как сбивают беспилотники – работа спецтехники в зоне СВО (видео)
Самая современная зенитная система ближнего радиуса действия — знаменитый Панцирь-С1 и его модификации. Но и первый в мире самоходный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска рано сбрасывать со счетов.
Изначально советская разработка была нацелена на борьбу с вертолетами и штурмовиками вероятного противника. Но в рамках модернизации и адаптации под условия современного боя комплекс совершенствовали.
Тунгуска для СВО
Наиболее продвинутый вариант — Тунгуска-М1 с индексом 2К22М1 ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления). Основное достоинство такого комплекса — способность поражать небольшие воздушные цели (крылатые ракеты и беспилотники), да еще в условиях помех.
Как работает Тунгуска-М1, смотрите в этом видео, которое несколько дней назад было снято в зоне СВО.
Тунгуска-М1 достаточно подвижна. Она базируется на гусеничном шасси высокой проходимости ГМ-5975 производства Мытищинского машиностроительного завода АО ММЗ. Корпус машины имеет противопульно-противоосколочное бронирование.
Вооружение
На борту Тунгуски-М1 установлено ракетно-пушечное вооружение: две скорострельные 30-миллиметровые пушки 2А38М и восемь зенитных ракет 9М311-1М.
Суммарная скорострельность автоматических пушек достигает 5000 выстрелов в минуту! Дистанция поражения целей: по дальности — 4 км, по высоте — 3 км.
Немаловажно и то, что пушки комплекса имеют вертикальный угол наведения от -10 до +87о и способны работать по наземным целям на расстоянии до 2 километров. И все это как с места, так и в движении благодаря системе стабилизации вооружения.
Ракеты с автоматической радиокомандной системой наведения поражают цели на дистанции 2,5-10 км по дальности и до 3,5 км по высоте. Масса осколочно-стержневой боевой части ракеты составляет 9 кг.
Применение радиолокационного неконтактного взрывателя позволяет уничтожить цель не только при прямом попадании, но и при пролете на дистанции до пяти метров.
Глаза и уши
Тунгуска-М1 оборудована и современной аппаратурой. Две радиолокационных станции позволяют обнаруживать цели на дистанции до 18 км и сопровождать на дистанции до 16 км.
В составе управляющей электроники мощный вычислитель, система приема и обработки данных внешнего целеуказания, телевизионный и тепловизионный каналы сопровождения цели.
Характеристики ЗРПК Тунгуска-М1:
|Полная масса, т
|34
|Шасси
|ГМ-5975
|Экипаж, чел.
|4
|Длина, мм
|7930
|Ширина, мм
|3230
|Высота, мм
|4020
|Клиренс, мм
|изменяемый, 180-580
|Двигатель, л.с.
|дизельный многотопливный, 710-840
|Максимальная скорость, км/ч
|65
|Запас хода, км
|не менее 500
|Преодолеваемый подъем, град
|35
|Преодолеваемый брод, м
|1
|Броня
|противопульно-противоосколочная
|Тип вооружения
| две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А38М,
ракеты ЗУР 9М311-1М
|боекомплект, шт.
|1904 снарядов, 8 ракет
- Что делают самоходные гаубицы в зоне СВО, читайте и смотрите тут.
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