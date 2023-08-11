Как сбивают беспилотники – работа спецтехники в зоне СВО (видео)

Эффективной «дронобойкой» в условиях современного конфликта стал зенитный ракетно-пушечный комплекс родом из СССР. Безусловно, модернизованный для работы в условиях сегодняшнего боя.

Самая современная зенитная система ближнего радиуса действия — знаменитый Панцирь-С1 и его модификации. Но и первый в мире самоходный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска рано сбрасывать со счетов.

Изначально советская разработка была нацелена на борьбу с вертолетами и штурмовиками вероятного противника. Но в рамках модернизации и адаптации под условия современного боя комплекс совершенствовали.

Тунгуска для СВО

Наиболее продвинутый вариант — Тунгуска-М1 с индексом 2К22М1 ГРАУ (Главного ракетно-артиллерийского управления). Основное достоинство такого комплекса — способность поражать небольшие воздушные цели (крылатые ракеты и беспилотники), да еще в условиях помех.

Как работает Тунгуска-М1, смотрите в этом видео, которое несколько дней назад было снято в зоне СВО.

Тунгуска-М1 достаточно подвижна. Она базируется на гусеничном шасси высокой проходимости ГМ-5975 производства Мытищинского машиностроительного завода АО ММЗ. Корпус машины имеет противопульно-противоосколочное бронирование.

Самоходный ракетно-пушечный комплекс Тунгуска прошел модернизацию в конце 1990-х годов. В 2003-м боевая машина Тунгуска-М1 была принята на вооружение.

Вооружение

На борту Тунгуски-М1 установлено ракетно-пушечное вооружение: две скорострельные 30-миллиметровые пушки 2А38М и восемь зенитных ракет 9М311-1М.

Суммарная скорострельность автоматических пушек достигает 5000 выстрелов в минуту! Дистанция поражения целей: по дальности — 4 км, по высоте — 3 км.

Немаловажно и то, что пушки комплекса имеют вертикальный угол наведения от -10 до +87о и способны работать по наземным целям на расстоянии до 2 километров. И все это как с места, так и в движении благодаря системе стабилизации вооружения.

На башне Тунгуски расположены стволы 30-миллиметровых пушек, контейнеры ракет, антенны радиолокационных станций обнаружения и сопровождения целей.

Ракеты с автоматической радиокомандной системой наведения поражают цели на дистанции 2,5-10 км по дальности и до 3,5 км по высоте. Масса осколочно-стержневой боевой части ракеты составляет 9 кг.

Применение радиолокационного неконтактного взрывателя позволяет уничтожить цель не только при прямом попадании, но и при пролете на дистанции до пяти метров.

Глаза и уши

Тунгуска-М1 оборудована и современной аппаратурой. Две радиолокационных станции позволяют обнаруживать цели на дистанции до 18 км и сопровождать на дистанции до 16 км.

В составе управляющей электроники мощный вычислитель, система приема и обработки данных внешнего целеуказания, телевизионный и тепловизионный каналы сопровождения цели.

В Тунгуске-1М установлены современные цифровые приборы и кнопочное управление. Красный крест на экране радиолокационной станции – это обнаруженная цель.

Характеристики ЗРПК Тунгуска-М1:

Полная масса, т 34 Шасси ГМ-5975 Экипаж, чел. 4 Длина, мм 7930 Ширина, мм 3230 Высота, мм 4020 Клиренс, мм изменяемый, 180-580 Двигатель, л.с. дизельный многотопливный, 710-840 Максимальная скорость, км/ч 65 Запас хода, км не менее 500 Преодолеваемый подъем, град 35 Преодолеваемый брод, м 1 Броня противопульно-противоосколочная Тип вооружения две 30-миллиметровые автоматические пушки 2А38М,

ракеты ЗУР 9М311-1М боекомплект, шт. 1904 снарядов, 8 ракет

Что делают самоходные гаубицы в зоне СВО, читайте и смотрите тут.