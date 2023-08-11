5 причин купить Jetta VA3

Volkswagen Polo возвращается в виде седана Jetta VA3.

Российский авторынок полностью переформатировался. Место ушедших марок заняли новые игроки. Среди них особняком стоит бренд Jetta – продукт совместного предприятия компаний Volkswagen и FAW. И нам больше всего интересен седан VA3 на базе известного и любимого у нас Volkswagen Polo. Автомобиль очень перспективный – есть много причин присмотреться к нему повнимательнее.

Отметим самые важные.

Знакомая техника

Шасси крепкое и выносливое – это мы знаем по Polo. Атмосферный двигатель 1.5 (112 л. с.) с распределенным впрыском давно используется на автомобилях Volkswagen. Его сильные стороны – надежность и экономичность. Средний расход топлива – 5,6 л/100 км, причем не возбраняется заправляться бензином АИ‑92.

Ассистирует мотору 6‑ступенчатый автомат японской фирмы Aisin, отличающийся точными переключениями и долговечностью. Предложение, кстати, уникальное – все одноклассники используют вариаторы, которые нравятся не всем.

Седан Jetta VA3

Ходовые качества

Volkswagen Polo слыл самым драйверским автомобилем в сегменте. Jetta VA3 едет так же бодро! Машина переняла от прародителя отточенную управляемость. Железобетонная устойчивость на прямой, ловкость и маневренность на извилистых дорожках – активных водителей Jetta одарит настоящим удовольствием от вождения.

К слову, одно техническое отличие у VA3 от Polo всё же есть: вместо барабанных задних тормозов используются дисковые. Это пошло машине только на пользу.

Сел и поехал

Выверенная эргономика – одна из главных добродетелей VA3. Обычное с виду сиденье дает устроиться с комфортом водителю любой комплекции. Все клавиши и рукоятки находятся сами собой, привыкать ни к чему не нужно. Отдельный респект – аналоговым приборам, наглядность и информативность которых даст фору любой виртуальной приборке.

Архитектура передней панели аналогична седану Volkswagen Polo, разве что воздуховоды тут не прямоугольные, а круглые.

Сзади просторно и удобно – профиль сидений идеальный.

Классика жанра

Кузов седан – то, что россияне всегда любили. Выдержанный в фольксвагеновской стилистике лаконичный экстерьер тоже многим придется по нраву. Светодиодные фары взяты у Polo – они взаимозаменяемые.

В актив нужно записать и просторный багажник: его объем 546 литров – больше, чем у любого другого седана в этом сегменте.

Фирма гарантирует

Качество сборки можно смело сравнивать с фольксвагеновским. Кузовные зазоры равномерные и минимальные (при изготовлении применяется прогрессивная лазерная сварка). Окраска аккуратная, ровная. Слой лакокрасочного покрытия на всех деталях – достойные 120–140 мкм.

Гарантия на VA3 составляет 2 года или 100 000 км пробега.

Седан Jetta VA3 можно приобрести у дилера Санрайз Групп

Москва, ул. Осенняя, д. 17

Тел.: +7 (495) 258‑89‑95