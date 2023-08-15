Название и цена – как у Лексуса. А что внутри у этого «китайца»?
Стильно снаружи и внутри
Выглядит привлекательно – как в целом, так в деталях. Чего стоят, например, раздвоенный стоп-сигнал или утопленные дверные ручки. Интересно, хватит ли электроприводам сил, чтобы выдвинуть их после ледяного дождя?
Дизайнеры с выдумкой подошли и к расположению внутренних дверных ручек. Найти их не столь сложно, как, например, в Citroen CX, но пошарить по обивке дверей придется. Они расположены в панели с кнопками стеклоподъемников.
RX избавился от неудобных особенностей, свойственных предыдущим моделям Exeed. Объединенные в одно целое виртуальная приборная панель и дисплей медиасистемы не бликуют. Нет и изобилия хромированных элементов на руле или центральной консоли.
Некоторые «фишки» явно позаимствованы у моделей Mercedes. Это и перегруженный функциями левый подрулевой переключатель, потому что справа расположен селектор робота. И характерные (в форме кресел) кнопки регулировки сидений на двери.
Светомузыка и домашний питомец
Есть у RX и другие интересные решения. К примеру, можно настраивать алгоритм приветствия светодиодной оптики при открытии автомобиля. А также и фоновую подсветку интерьера.
Как и другие модели Exeed, RX снабжен функцией голосового помощника. Причем активировать его можно не только голосом. В углу экрана медиасистемы скучает анимированный зверек (ежик). Если его коснуться – он оживает. Выключается функция аналогично.
Бойко едет
Exeed RX стал первой моделью на новой платформе Т2Х. В подвесках установлены амортизаторы, жесткость которых в зависимости от ситуации регулирует электроника. Кроссовер очень неплохо стоит на дуге и уверенно едет по скоростной автостраде. Но стоит резко рвануть руль, и задняя часть начинает гулять. Переводишь шайбу в режим «спорт» — руль становится излишне тяжелым.
С плавностью хода все намного лучше. Большинство неровностей RX сглаживает в ноль. Лишь серьезные стыки и трамвайные пути не проходят незамеченными. Отчасти виной тому «базовые» 20-дюймовые шины.
Двигатель один — двухлитровый турбомотор мощностью 249 л.с. С ним RX здорово ускоряется, хотя динамика могла быть лучше. Преселективная семиступенчатая коробка даже в спортивном режиме заметно задумывается при переключениях.
Сколько стоит?
Цена – один из самых весомых недостатков Эксида. Стартует она с отметки в 5,4 млн рублей. Но есть и хорошая новость: на этой отметки она и финиширует.
Exeed RX доступен лишь в одной-единственной дорогой версии Platinum. Единственный плюс к цене – за матовую окраску (200 тысяч рублей). Хотя не исключено, что и дилер что-то добавит от себя.
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