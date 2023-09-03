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Citroen C4 Sedan 2013: каков расход?

Подсчитали: работающий кондиционер увеличивает топливный аппетит машины примерно на литр на сотню.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Citroen после 110 тыс. км: масло в АКП — не вечное
  • Изготовитель Citroen-Россия, Калуга
  • Год выпуска 2013
  • В эксплуатации «За рулем» с июня 2013
  • Пробег на момент отчета 122 000 км

Давно привык, что городской расход топлива 150‑сильного Ситроена, мягко говоря, немал. Зимой даже при очень спокойном режиме движения, но не без традиционных пробок автомобиль порой поедает 12–13 л/100 км. Летом, когда в отпускной период в столице немного посвободней, расход иногда опускается ниже 11 л/100 км, а порой даже приближается к 10 л/100 км.

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По моим многолетним наблюдениям, работающий кондиционер увеличивает аппетит примерно на литр на сотню. Зато на шоссе, даже при очень высоких средних скоростях, расход держится на уровне 7,5–7,7 л/100 км. А если ехать по незагруженному шоссе с постоянной скоростью 90–100 км/ч, Citroen, отыгрываясь за городскую прожорливость, довольствуется примерно 6,5 литрами на «сотню». Таков уж его нрав.

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Отзывы о Citroen C4 (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Citroen C4  2011
/ срок владения: более 5 лет

Комментарий:

Противно читать статью....Владелец статьи либо в глазах ее не видел и уж тем более не ездил либо она заказная...Езжу 8 лет..пробег 195000. ни ОДНОЙ!! (тьфу тьфу) поломки за все время эксплуатации, естественно кроме замены расходников. Да, менял цепь и то меня с толку сбили официалы, а менялась она на 160000 км!! нареканий вообще нет к машине...если б покупал новую машину то взял бы опять ее...все работает в идеале..очень комфортна..молодцы французы!!!..Что касается коробки (у меня автомат, тот самый AL4) нареканий тоже нет,ни разу не подвела, хотел бы конечно сравнить с Aisin, но нет возможности...минус бездарю писателю

+27