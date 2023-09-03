Citroen C4 Sedan 2013: каков расход?

Подсчитали: работающий кондиционер увеличивает топливный аппетит машины примерно на литр на сотню.

Citroen C4 Sedan, 1,6 (150 л.с.), А6

Изготовитель Citroen-Россия, Калуга

Citroen-Россия, Калуга Год выпуска 2013

2013 В эксплуатации «За рулем» с июня 2013

с июня 2013 Пробег на момент отчета 122 000 км

Давно привык, что городской расход топлива 150‑сильного Ситроена, мягко говоря, немал. Зимой даже при очень спокойном режиме движения, но не без традиционных пробок автомобиль порой поедает 12–13 л/100 км. Летом, когда в отпускной период в столице немного посвободней, расход иногда опускается ниже 11 л/100 км, а порой даже приближается к 10 л/100 км.

По моим многолетним наблюдениям, работающий кондиционер увеличивает аппетит примерно на литр на сотню. Зато на шоссе, даже при очень высоких средних скоростях, расход держится на уровне 7,5–7,7 л/100 км. А если ехать по незагруженному шоссе с постоянной скоростью 90–100 км/ч, Citroen, отыгрываясь за городскую прожорливость, довольствуется примерно 6,5 литрами на «сотню». Таков уж его нрав.

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