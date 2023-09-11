Насос – «донор» для шприца: гаражный лайфхак
В моем рычажно-плунжерном шприце, используемом с тубой, порвалась манжета. Отдельно в продаже такой манжеты найти не удалось. Для замены решил использовать поршень от вибрационного насоса типа Ручеёк, Водолей и т. п. Ремкомплекты для таких насосов можно приобрести в интернет-магазинах.
После установки новой детали шприц опять в строю.
П. Росков, Архангельская область
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Фото: П. Росков
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