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Насос – «донор» для шприца: гаражный лайфхак

Чем заменить пришедшую в негодность манжету рычажно-плунжерного шприца для смазки, рассказал читатель «За рулем».

Вторая жизнь полезного инструмента — водительская хитрость

В моем рычажно-плунжерном шприце, используемом с тубой, порвалась манжета. Отдельно в продаже такой манжеты найти не удалось. Для замены решил использовать поршень от вибрационного насоса типа Ручеёк, Водолей и т. п. Ремкомплекты для таких насосов можно приобрести в интернет-магазинах.

После установки новой детали шприц опять в строю.

П. Росков, Архангельская область

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Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.

8 крутых приспособ для тех, кто сам ремонтирует машину

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

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Фото: П. Росков

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За РулемРевин Алексей
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