Насос – «донор» для шприца: гаражный лайфхак

Чем заменить пришедшую в негодность манжету рычажно-плунжерного шприца для смазки, рассказал читатель «За рулем».

В моем рычажно-плунжерном шприце, используемом с тубой, порвалась манжета. Отдельно в продаже такой манжеты найти не удалось. Для замены решил использовать поршень от вибрационного насоса типа Ручеёк, Водолей и т. п. Ремкомплекты для таких насосов можно приобрести в интернет-магазинах.

После установки новой детали шприц опять в строю.

П. Росков, Архангельская область

Приз автору совета – набор автокосметики SYNTHETIUM.

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Сделал гайку «из ничего» — сэкономил тысячу рублей.

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Фото: П. Росков