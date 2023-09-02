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Сделал гайку «из ничего» – сэкономил тысячу рублей

Как закрепить домкрат, рассказал читатель «За рулем».

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На только что приобретенном автомобиле Lada XRAY отсутствовала пластиковая гайка крепления домкрата. Новая стоит около 1000 рублей! А резьба там с очень большим шагом и нестандартным профилем, метчика такого не нашел.

Взял крышечку от бутылки молока и кусочек листа оцинковки. На металле разметил окружность по внутреннему диаметру крышечки. Вырезал круг и просверлил по центру отверстие диаметром 5 мм. Сделал зубилом надрез, развел металл для захода на резьбу и убрал заусенцы. Плотно вставил в крышечку – и гайка готова.

Е. Блинов, г. Иваново

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

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Фото: Е. Блинов

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За РулемРевин Алексей
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