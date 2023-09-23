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Флюс для пайки из подручных средств – гаражный лайфхак

Подходящая бутылочка найдется в арсенале каждого автомобилиста.

Как заставить дворники работать лучше – очень простое решение

Как-то с братом занимались установкой сабвуфера в его машину. И тут выяснилось, что нет канифоли с припоем.

Проблему с припоем удалось решить снятием его со старых плат. А вот флюса нет.

Решили попробовать средство «антиржавчина»: в его составе тоже есть кислота. И, конечно, она отлично подошла в качестве флюса. Только надо в конце работ смыть остатки кислоты во избежание коррозии.

И. Горбатенко, г. Магнитогорск

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Все способы соединения проводов мы собрали тут.

Фото: И. Горбатенко

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За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
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