Флюс для пайки из подручных средств – гаражный лайфхак

Подходящая бутылочка найдется в арсенале каждого автомобилиста.

Как-то с братом занимались установкой сабвуфера в его машину. И тут выяснилось, что нет канифоли с припоем.

Проблему с припоем удалось решить снятием его со старых плат. А вот флюса нет.

Решили попробовать средство «антиржавчина»: в его составе тоже есть кислота. И, конечно, она отлично подошла в качестве флюса. Только надо в конце работ смыть остатки кислоты во избежание коррозии.

И. Горбатенко, г. Магнитогорск

Приз автору совета – провода для прикуривания 1000A, 5 м AIRLINE

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Фото: И. Горбатенко