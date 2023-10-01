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Аналоги WD‑40: как выбирать?

Универсальный совет по выбору универсальной смазки дает эксперт «За рулем».

Читатель «За рулем» задал актуальный вопрос:

Чем заменить WD-40: сравнили 11 препаратов

– Почему популярные универсальные смазки носят схожие названия – WD‑40, AV‑40, HG‑40?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, эксперт «За рулем»:

– Родоначальником подобных смазок стала «вэдэшка» – WD‑40. Аббревиатура WD расшифровывается как Water Displacement (англ. – «вытеснение воды»). При этом, согласно легенде, число 40 обозначает, что формула продукта была разработана лишь с сороковой попытки.

Что до остальных препаратов с аналогичными именами, то их производители явно стараются придать им внешнюю схожесть с упомянутой «вэдэшкой», одновременно закладывая в название инициалы своей фирмы. Типичный пример – препарат HG‑40 компании High-Gear.

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Если вам нужен действительно хороший результат, обратите внимание на родоначальника подобного типа препаратов, пусть он и дорогой. Сэкономить поможет его отечественный заменитель SM. А если надо просто «побрызгать на всякий случай», то хотя бы берите жидкости с лучшей защитой от коррозии.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Зачем автомобилисту пневмоочиститель, рассказано тут.

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За РулемКолодочкин Михаил
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