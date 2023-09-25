Волшебный баллончик: зачем автомобилисту пневмоочиститель
Пневматические очистители, как правило, представляют собой баллончики, содержащие различные газы (не только воздух!) под высоким давлением. Обычно их используют для очистки компьютеров или, скажем, коллекционных моделей автомобилей, где с грубой тряпкой «вход запрещен».
В реальной машине также есть места, обреченные на вечную загрязненность, – хотя бы свечные колодцы, дефлекторы климатической системы, щели передней панели или зазоры возле клавиш. Даже мощный пылесос не всегда исправляет ситуацию: снизить давление ниже нуля он всё равно не сможет.
Сдувать!
Но если не всасывать пыль, а, наоборот, сдувать ее, то шансы, казалось бы, есть. Тут давление может быть сравнительно высоким. Кстати, а каким именно? И надолго ли хватит подобного баллончика?
Для экспертизы мы набрали десяток баллончиков, решив сопоставить их основные параметры – реальное давление на выходе и продолжительность работы. Но если оценить давление помог обычный манометр, то со вторым параметром пришлось повозиться.
По шарам
Первая идея показалась забавной: накачать каждым баллончиком воздушный шарик и оценить его объем.
Получилось эффектно, но, увы, бестолково. В работу вмешалась… физика!
Сначала всё шло гладко: проверяемый баллон потихоньку умерял свою прыть и под конец затихал. Но происходило это не потому, что весь запас газа израсходовался! Просто температура баллона опускалась примерно до –4 ºC, отчего давление газа падало. Корпус баллона покрывался инеем. А после того, как баллончик нагревался, им вновь можно было пользоваться.
По времени
В итоге от помощи шариков мы отказались и стали сравнивать суммарное время работы, давая возможность каждому баллону вновь проявить себя после согревания при комнатной температуре в 20 ºC. Поэтому не спешите выбрасывать баллончик, в котором «иссяк газ»: ему просто нужно согреться.
В нашем случае работа затянулась аж на четыре этапа – пока давление во всех баллончиках не упало до уровня 0,5 бар.
Итоги замеров – в таблице: они относятся к конкретной выборке изделий, а не ко всей одноименной продукции.
Участники
| Примерная цена 240 ₽
Объем – литр, в состав входят алифатические углеводороды. Начальное давление самое высокое в выборке – 7,41 бар. Суммарная продолжительность работы – почти 7 минут. При этом цена – минимальная.
| Примерная цена 470 ₽
Дорого! Объем – 720 мл, включает в себя алифатические углеводороды. Исходное давление – 6,72 бар, запаса хватает на 4 минуты с лишним.
| Примерная цена 280 ₽
Объем – 720 мл. В составе имеется пропан-бутан. Давление в начале испытаний – 6,83 бар, максимальная продолжительность работы – 4 минуты 10 секунд.
| Примерная цена 460 ₽
Объем 400 мл, начальное давление 6,07 бар. В состав входят алифатические углеводороды. Продолжительность работы – чуть меньше трех минут, а цена высокая.
| Примерная цена 300 ₽
Масса – 120 г, объем не указан. Начальное давление – 6,79 бар. В составе заявлены алифатические углеводороды. Запаса хватает примерно на 2 минуты 40 секунд.
| Примерная цена 380 ₽
Объем баллончика – литр, в состав входит пропан-бутан. Головка неудобна для использования. Давление самое низкое в выборке – 5,48 бар, струя неустойчивая. Может проработать без малого 7 минут.
| Примерная цена 250 ₽
Объем – 300 мл, в составе есть пропан-бутан. Давление невысокое – 5,82 бар, максимальная продолжительность работы – 2 минуты 45 секунд.
| Примерная цена 300 ₽
Баллон на 400 мл содержит «озонобезопасные сжиженные углеводороды». Начальное давление относительно небольшое – 5,86 бар. Клавиша неудобная. Наш баллон проработал почти 4 минуты.
| Примерная цена 400 ₽
Объем баллона с алифатическими углеводородами – 1000 мл. Исходное давление – 7,07 бар. Содержимого хватило на 2 минуты 50 секунд.
| Примерная цена 340 ₽
Масса – 390 г, внутри – ароматический углеводородный пропеллент. Давление в начале испытаний – 6,44 бар. Содержимого хватило почти на 4 минуты.
Результаты испытаний
|
Наименование
|
Начальное давление, бар
|
Приведенная продолжительность работы, с
|
Brauberg
|
7,41
|
410
|
Buro
|
6,72
|
260
|
Defender
|
6,83
|
250
|
Konoos
|
6,07
|
170
|
Kudo
|
6,79
|
160
|
Nanoprotech
|
5,48
|
405
|
Proxy
|
5,82
|
165
|
Solins
|
5,86
|
150
|
Sonnen
|
7,07
|
230
|
VЕgas
|
6,44
|
235
Нужно ли это автовладельцу?
Наше отношение к таким баллончикам умеренно-скептическое: большинству автомобилистов они не нужны. Разве что для педантов чистоты, готовых любыми способами сражаться с каждой обнаруженной пылинкой.
Попытки облагородить салон редакционного Ларгуса подобным способом ни к чему ощутимому не привели. Не стоит забывать и про то, что пыль при такой обработке просто меняет дислокацию, а не исчезает навсегда, как при использовании пылесоса.
Для удаления загрязнений с коллекционных моделей это тоже не подарок: практика показывает, что пыль поддается только механическому воздействию. Остаются лишь умельцы, в арсенале которых должны быть практически любые инструменты.
Еще одно применение такого баллончика – в экстренной ситуации надуть шину велосипеда. Только надо заранее предусмотреть переходник. А для накачки колеса автомобиля не хватит всех баллончиков из нашего теста.
Не повторять, опасно!
Баллончики со сжатым воздухом, который не горит, крайне пожароопасны. Дело в том, что вытеснителем служит смесь углеводородов, напоминающих по составу топливо для газобаллонных автомобилей.
Струя воздуха, выходящая из баллона, когда он находится в нормальном положении, распылителем вверх, действительно не воспламеняется. Но стоит встряхнуть баллончик или перевернуть его, как из наконечника вырывается весьма пожароопасная смесь углеводородов.
Так что при пользовании нельзя не то что курить, а даже нежелательно включать электроцепи, так как в выключателе может проскочить искра. Лучше перед чисткой вообще снимать клемму с АКБ.
Итог
Наши испытания показали, что давление в большинстве баллонов примерно одинаково, а на время работы первым делом влияет размер баллончика. Ну а в целом – не особо высокая эффективность и потенциальная пожароопасность губят идею на корню.
Мы скорее посоветуем обзавестись насадкой-трубочкой к электрическому компрессору, чтобы можно было делать реально полезные дела – например, продувать свечные колодцы от грязи перед выкручиванием свечей.
- Фатальные ошибки при замене свечей рассмотрены тут.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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