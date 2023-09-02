Как выбрать аккумулятор, который прослужит долго

Эксперты дали совет по выбору действительно живучего аккумулятора.

Стоимость батареи – не самый весомый фактор при выборе автомобильного аккумулятора. От чего зависит цена? От чего угодно, и в этом списке может не быть качества.

Марка, под которой продается аккумулятор, – тоже не гарантия того, что батарея прослужит два года и более. Опыт соседа не стоит учитывать всерьез хотя бы из-за разницы в эксплуатации автомобилей.

Тогда на что нужно ориентироваться при выборе аккумулятора для автомобиля, чтобы тот проработал как можно больше лет? Эксперты «За рулем», старейшего и самого авторитетного автомобильного издания в России, Михаил Колодочкин и Алексей Ревин подсказывают – на массу.

Мнение эксперта

Алексей Ревин, редактор журнала «За рулем»:

— К сожалению, в продаже повсеместно встречаются подозрительно легкие батареи, уступающие по массе 3–4 кг соседкам по прилавку того же размера со схожими электрическими показателями. Секрет простой: производитель сэкономил на свинце, обманув вас уже на стадии покупки.

Но физику обмануть тяжелее, нежели покупателя. Чем больше суммарная площадь пластин, тем значительнее ток, который может выдать батарея в стартерном режиме разряда, тем выше может быть запас ее энергии. А вот использование АКБ с меньшим количеством пластин, чем у штатной, приводит к возрастанию плотности тока на их поверхности. А это, конечно же, резко снижает их ресурс.

Совет простой: при покупке батареи не ленитесь брать с собой безмен и взвешивать несколько различных АКБ. Подозрительно легкие – в сторону!

Также эксперты дали советы, как продлить срок службы аккумулятора, – их вы найдете в сентябрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Свежие выпуски журнала всегда доступны на маркетплейсах:

Материал подготовлен по мотивам статьи Михаила Колодочкина и Алексея Ревина «Продлить жизнь батарее», опубликованной в журнале «За рулем» №9/2023.