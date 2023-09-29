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Украли права вместе с паспортом – что делать? Ответ ГИБДД

«За рулем» получил официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Украли сумку с документами, где были права и паспорт. Права нужны срочно, а паспорт будет готов только через несколько дней. Как быть?

К., г. Нижний Новгород

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

На номерах авто нет триколора — какой штраф?

– По всей видимости, вас беспокоит возможность получения дубликата водительского удостоверения без паспорта.

Сделать это можно на основании временного удостоверения личности, которое оформляется по заявлению гражданина при его обращении в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России, через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг или через Единый портал госуслуг.

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Фото: depositphotos и «За рулем»

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