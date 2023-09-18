Срок лишения прав закончился – где и как их забрать?

«За рулем» получил официальный ответ главы Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Рашид из Адыгеи задал актуальный вопрос:

– Два года назад лишили прав в Краснодарском крае. Срок заканчивается. Где мне их теперь искать?

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– На основании статьи 32.6 КоАП РФ по истечении срока лишения права управления ТС водительское удостоверение, изъятое у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, возвращается после проверки знания им ПДД и после уплаты в установленном порядке наложенных на него административных штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения, а за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27, также медицинского освидетельствования данного лица на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством.

При этом в соответствии с ПДД после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными средствами, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14 ноября 2014 г. № 1191, возврат водительского удостоверения осуществляется в подразделении Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении в день обращения.

Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права на управление, может осуществляться в ином подразделении Госавтоинспекции в случае подачи этим лицом не позднее 30 дней до окончания срока лишения права на управление ТС в подразделение Госавтоинспекции по месту исполнения постановления суда по делу об административном правонарушении заявления с указанием наименования подразделения Госавтоинспекции, в которое необходимо направить водительское удостоверение. Такое заявление может быть подано в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Помимо лишения существует еще и такая санкция, как ограничение действия водительских прав.