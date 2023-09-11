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Лада Веста NG, Kaiyi E5 и Geely Emgrand – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали недорогие седаны и подготовили подробный технический справочник.

Лада Веста против китайских конкурентов: супертест «За рулем»

Подробный тест-драйв Лада Веста NG (от 1 239 900 рублей), Kaiyi E5 (от 2 115 000 рублей) и Geely Emgrand (от 1 800 000 рублей) читайте по этой ссылке.

Все седаны B- и C-класса

Некогда очень многочисленная группа седанов В‑ и С‑класса сегодня насчитывает всего семь официально продающихся в России моделей. Причем производителей еще меньше – всего четыре: Лада, BAIC, Changan и Chery (Kaiyi и Omoda ведут историю от Arrizo 7 и Arrizo 5 соответственно). За последний месяц на фоне обвала рубля и повышения утильсбора повысились цены на всех «китайцев».

Модель

Длина кузова, мм

Моторы, л.с.

Цена,

Лада Гранта

4268

90–106

от 692300

Лада Веста

4440

90–106

от 1239900

BAIC U5 Plus

4660

113

от 1839000

Changan Alswin

4390

98

от 1650000

Changan Eado Plus

4730

155

от 2299900

Kaiyi E5

4670

147

от 2115000

Omoda S5

4644

113–147

от 2249900

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О здоровье

Geely оказался в наших руках ненадолго, но сразу произвел впечатление качеством сборки и материалов. Никаких глюков у машины не проявилось.

Kaiyi E5 мы тестируем уже в третий раз. И это первый случай, когда электрорегулировка угла наклона спинки водительского сиденья работает без «стимулирования» проводов под креслом. Других огрехов в машине не обнаружилось. Хотя, например, красный Е5, участвовавший в сравнительном тесте с Омодой S5 запомнился плохо фиксирующейся спинкой заднего дивана.

Китайские седаны вместо Весты: большой тест «За рулем»

Весте явно не пошла на пользу смена импортных электронных блоков на Итэлму. На тестовой машине некорректно работал топливомер цифровой комбинации приборов (первое из восьми делений гаснет только спустя 220–250 км по трассе), не всегда включались ходовые огни после запуска двигателя, постоянно без видимого повода появлялось сообщение «Проверьте автомобиль» на приборке, а на скорости 157 км/ч (проверяли динамические характеристики на полигоне) двигатель начинал троить и загорался check engine. Вдобавок периодически зависала медиасистема. И это еще «наша» машина собрала не весь возможный букет.

В Сети также встречаются жалобы на работу стоп-сигналов, дворников и центрального замка. Такого обилия сбоев в первых Вестах 2015 года не было и близко.

Данные производителей

Лада Веста

Geely Emgrand

Kaiyi E5

Снаряженная / полная масса

1335 / 1730 кг

1250 / 1655 кг

1484 / 1797 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,3 c

10,9 c

10,5 c

Максимальная скорость

182 км/ч

175 км/ч

195 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92-95 / 55 л

АИ-92-95 / 50 л

АИ-92-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,9 / 5,8 / 7,3 л / 100 км

н.д. / н.д. / 6,7 л / 100 км

9,6 / 6,3 / 7,5 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1596 см³

1477 см³

1498 см³

Степень сжатия

10,5

9,5

9,5

Мощность

78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин

76 кВт / 103 л.с. при 6000 об/мин

108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

148 Н·м при 4200 об/мин

142 Н·м при 4400 об/мин

210 Н·м при 1750–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

М5

CVT

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / з. х.

3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / 3,5

2,53–0,40 / 1,81

2,69–0,38 / 0,75

Главная передача

3,9

6,1

5,4

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / независимая многорычажная

Рулевое управление

реечное, с электроусилителем

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентили­руемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентили­руемые / дисковые

Шины

195/55 R16

205/50 R17

205/50 R17

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Лада Веста

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

306

Geely Emgrand

10 000 км или 12 месяцев

4 года или 150 000 км

156

Kaiyi E5

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

80


Экспертная оценка автомобилей

Модель

Лада Веста

Geely Emgrand

Kaiyi E5

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

7

Органы управления

9

8

8

Обзор

8

8

8

Салон

Передняя часть

9

8

8

Задняя часть

8

8

9

Багажник

8

8

7

Ходовые качества

Динамика

7

8

9

Тормоза

8

8

8

Управляемость

9

9

8

Комфорт

Шум

9

8

7

Плавность хода

8

8

7

Климат

9

8

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

9

8

8

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

9

8

8

Общая оценка

8,47

8,07

7,87



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