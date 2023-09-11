Лада Веста NG, Kaiyi E5 и Geely Emgrand – тест в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали недорогие седаны и подготовили подробный технический справочник.

Подробный тест-драйв Лада Веста NG (от 1 239 900 рублей), Kaiyi E5 (от 2 115 000 рублей) и Geely Emgrand (от 1 800 000 рублей) читайте по этой ссылке.

Все седаны B- и C-класса

Некогда очень многочисленная группа седанов В‑ и С‑класса сегодня насчитывает всего семь официально продающихся в России моделей. Причем производителей еще меньше – всего четыре: Лада, BAIC, Changan и Chery (Kaiyi и Omoda ведут историю от Arrizo 7 и Arrizo 5 соответственно). За последний месяц на фоне обвала рубля и повышения утильсбора повысились цены на всех «китайцев».

Модель Длина кузова, мм Моторы, л. с. Цена, ₽ Лада Гранта 4268 90–106 от 692 300 Лада Веста 4440 90–106 от 1 239 900 BAIC U5 Plus 4660 113 от 1 839 000 Changan Alswin 4390 98 от 1 650 000 Changan Eado Plus 4730 155 от 2 299 900 Kaiyi E5 4670 147 от 2 115 000 Omoda S5 4644 113–147 от 2 249 900

О здоровье

Geely оказался в наших руках ненадолго, но сразу произвел впечатление качеством сборки и материалов. Никаких глюков у машины не проявилось.

Kaiyi E5 мы тестируем уже в третий раз. И это первый случай, когда электрорегулировка угла наклона спинки водительского сиденья работает без «стимулирования» проводов под креслом. Других огрехов в машине не обнаружилось. Хотя, например, красный Е5, участвовавший в сравнительном тесте с Омодой S5 запомнился плохо фиксирующейся спинкой заднего дивана.

Весте явно не пошла на пользу смена импортных электронных блоков на Итэлму. На тестовой машине некорректно работал топливомер цифровой комбинации приборов (первое из восьми делений гаснет только спустя 220–250 км по трассе), не всегда включались ходовые огни после запуска двигателя, постоянно без видимого повода появлялось сообщение «Проверьте автомобиль» на приборке, а на скорости 157 км/ч (проверяли динамические характеристики на полигоне) двигатель начинал троить и загорался check engine. Вдобавок периодически зависала медиасистема. И это еще «наша» машина собрала не весь возможный букет.

В Сети также встречаются жалобы на работу стоп-сигналов, дворников и центрального замка. Такого обилия сбоев в первых Вестах 2015 года не было и близко.

Данные производителей

Лада Веста Geely Emgrand Kaiyi E5 Снаряженная / полная масса 1335 / 1730 кг 1250 / 1655 кг 1484 / 1797 кг Время разгона 0–100 км/ч 11,3 c 10,9 c 10,5 c Максимальная скорость 182 км/ч 175 км/ч 195 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92-95 / 55 л АИ-92-95 / 50 л АИ-92-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,9 / 5,8 / 7,3 л / 100 км н.д. / н.д. / 6,7 л / 100 км 9,6 / 6,3 / 7,5 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1596 см³ 1477 см³ 1498 см³ Степень сжатия 10,5 9,5 9,5 Мощность 78 кВт / 106 л.с. при 5800 об/мин 76 кВт / 103 л.с. при 6000 об/мин 108 кВт / 147 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 148 Н·м при 4200 об/мин 142 Н·м при 4400 об/мин 210 Н·м при 1750–4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач М5 CVT CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / з. х. 3,64 / 1,95 / 1,36 / 0,94 / 0,78 / 3,5 2,53–0,40 / 1,81 2,69–0,38 / 0,75 Главная передача 3,9 6,1 5,4 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / независимая многорычажная Рулевое управление реечное, с электроусилителем Тормоза: спереди / сзади дисковые вентили­руемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентили­руемые / дисковые Шины 195/55 R16 205/50 R17 205/50 R17

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Лада Веста 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 306 Geely Emgrand 10 000 км или 12 месяцев 4 года или 150 000 км 156 Kaiyi E5 10 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 80

Экспертная оценка автомобилей

Модель Лада Веста Geely Emgrand Kaiyi E5 Рабочее место водителя Сиденье 8 8 7 Органы управления 9 8 8 Обзор 8 8 8 Салон Передняя часть 9 8 8 Задняя часть 8 8 9 Багажник 8 8 7 Ходовые качества Динамика 7 8 9 Тормоза 8 8 8 Управляемость 9 9 8 Комфорт Шум 9 8 7 Плавность хода 8 8 7 Климат 9 8 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 9 8 8 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 9 8 8 Общая оценка 8,47 8,07 7,87









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