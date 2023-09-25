Смазочные материалы LUBREX – для обслуживания автомобилей, мототехники и водных ТС

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Большое количество подделок под популярные у российских автолюбителей бренды и дефицит оригинальных смазочных материалов вынуждают искать достойную замену в продуктовых линейках новых игроков рынка.

Очень важно, чтобы масла и консистентные смазки были высокого качества и отвечали требованиям автопроизводителей. Для этого они должны быть изготовлены по современным рецептурам, на пакетах присадок лидеров сегмента и высококачественных основах.

Этим требованиям соответствуют официально поставляемые в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов смазочные материалы LUBREX, которые произведены фирмой LUBREX FZC. Благодаря сотрудничеству с такими грандами, как Infineum и Chevron Oronite, компания производит широкую линейку масел, сертифицированных Американским институтом нефти (API) и имеющих более полусотни актуальных допусков ведущих автопроизводителей: BMW, Mercedes-Benz, Porsche, VAG, Volvo, Renault, Cummins, MAN, Parker Hannifin и т.д.

Также важно отметить, что, создавая смазочные материалы, специалисты LUBREX FZC делали акцент на их применении в моторах корейских, японских или европейских автомобилей, которые имеют некоторые конструктивные особенности. Понять, какое масло для кого разрабатывалось, можно косвенно по приоритету классификации. Например, на европейский автопром ориентированы масла с классификацией ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей). Примером такого может быть VELOCITY NANO PLUS 0W-20, соответствующее ACEA A1/B1.

Для автомобилей японского и корейского производства в приоритете масла классификации ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел) и API (Американский институт нефти). Если рассматривать те же «двадцатки», то для корейцев и японцев отлично подойдет VELOCITY SP GF-6A (API/SP(RC)/ SN PLUS (RC) ILSAC/GF-6A). Есть у фирмы и масла, которые ориентированы на моторы конкретных марок автомобилей. Например, для Ford есть смазочные материалы, имеющие в названии аббревиатуру FE.

В каталоге LUBREX представлен широкий спектр смазочных материалов для моторов и агрегатов трансмиссий автомобилей, мотоциклетной техники, а также водного транспорта (лодочных моторов). Большое внимание фирма уделила самым современным, энергосберегающим продуктам вязкостью (SAE) 0W-20: VELOCITY NANO PLUS 0W-20, VELOCITY SP SAE 0W-20 и VELOCITY NANO C5 SAE 0W-20, VELOCITY SP GF-6A 0W-20. Они ориентированы на применение в бензиновых и дизельных двигателях последних поколений, в том числе с прямым впрыском топлива, а также совместимы с чувствительными к зольности масел компонентами систем очистки и нейтрализации выхлопных газов (DPF, GPF).

Для регионов с суровыми зимами в продуктовом портфеле фирмы представлены «нулевки» самой востребованной вязкости (SAE) 0W-30, которые отлично подойдут большинству машин европейских и азиатских брендов. Хорошим спросом пользуются масла VELOCITY NANO MS 0W-30, VELOCITY NANO FE 0W-30, VELOCITY NANO PLUS PAO 0W-30 и VELOCITY NANO GTR 0W-30. Каждое из них обладает уникальными свойствами. Например, NANO GTR создано с учетом жестких требований Volkswagen и Audi, ориентировано на применение в ДВС со сложными системами нейтрализации выхлопных газов DPF, TWC и т.д. А масло NANO PLUS PAO содержит в своем составе более 50% полиальфаолефинов (PAO – IV группа базовых масел), что позволило добиться не только великолепных низкотемпературных свойств, но и отличной стойкости масла к окислению.

Для тех, кто делает ТО раз в году и кому необходимо масло с более широким диапазоном вязкости (SAE) 0W-40, можно рекомендовать VELOCITY NANO MS 0W-40. Это масло обеспечит уверенный запуск двигателя в лютые морозы и гарантированно защитит мотор знойным летом.

В продуктовом портфеле LUBREX широко представлены масла для ДВС прошлых поколений, которые требуют применения смазочных материалов вязкостью от 5W-30 до 15W-40. Рецептуры некоторых из них учитывают особенности работы моторов на газовом топливе. К таким, например, относится масло MOMENTA NANO UHPD SAE 5W-40, которое создано для силовых агрегатов коммерческого транспорта. Есть у компании и другие варианты смазочных материалов для ДВС коммерческой и специальной техники, которыми можно закрыть потребности автопарков и эксплуатирующих организаций.

В группу масел LUBREX особого назначения, которые ориентированы на заливку в «заряженные» моторы тюнинговых и спортивных автомобилей, а также болидов для стритрейсинга и дрифта. вошел продукт TITAN ESTER CORE вязкостью (SAE) 5W-50. После недавнего ребрендинга он сменил имя на RAVE. Именно так теперь будут называться масла спортивной линейки LUBREX. Но сегодня в продаже встречаются обе версии канистр. Данный смазочный материал создан на основе из полиальфаолефинов и эстеров. Это дорогостоящие базовые масла IV и V групп. Широко используемого конкурентами гидрокрекинга (III группа) в данном продукте нет. Благодаря этому, а также уникальному пакету присадок, RAVE (TITAN) ESTER CORE гарантированно защитит от износа моторы, работающие в самых жестких нагрузочных и тепловых режимах.

Есть в каталоге LUBREX и смазочные материалы, необходимые для обслуживания агрегатов трансмиссии. Выбор широк: от масел для механических КПП и редукторов, в том числе с самоблокирующимися дифференциалами (SHIFT ULTRA SAE 75W-90 и SHIFT LSD SAE 75W-90) до жидкостей, предназначенных для заливки в автоматы и вариаторы (DRIVEMAX III, DRIVEMAX VI, DRIVEMAX CVT).

Отдельно стоит отметить консистентные смазки, без которых невозможно себе представить обслуживание и ремонт машины. В каталоге есть многофункциональные, предназначенные для узлов, работающих в обычных условиях, а также специализированные смазки. Одна из них – высокотемпературная консистентная, литиевая смазка с ЕР-присадками FRICTO LITHIUM GREASE EP-3, которая разработана специально для ступичных подшипников, а также высоконагруженных узлов и деталей.

Любители мототехники найдут у LUBREX смазочные материалы, необходимые для обслуживания ДВС мопедов, мотоциклов, квадроциклов и снегоходов. В продуктовой линейке фирмы есть как 2-тактные (RACE 2T SAE 30), так и 4-тактные моторные масла (RACE 4T NANO XP SAE 10W-40, RACE 4T NANO XP SAE 15W-50), которые защитят оборотистые, высоконагруженные двигатели жарким летом и морозной зимой.

Отдельный раздел каталога LUBREX посвящен лодочной тематике. В нем представлены моторные масла для 2- (MARINE 2T PLUS SAE 20) и 4-тактных ДВС (MARINE 4T FC-W SAE 25W-40, MARINE 4T FC-W SAE 10W-40, MARINE 4T FC-W SAE 10W-30), которые разработаны с учетом специфики эксплуатации водных транспортных средств.

В России продукцию бренда LUBREX представляет эксклюзивный импортер и представитель LUBREX FZC в странах СНГ – компания «АА Индастриал».

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