Лада Веста после 154 000 км: полный список проблем и расходов

За последние 7700 км стоимость километра у Весты из парка «За рулем» снова выросла. И дело не только в перманентном росте цен на расходники и запчасти.

Капитальных вложений Веста потребовала весной, когда скончалась роботизированная коробка передач. Следующий период редакционная машина пережила спокойнее. Но спокойствия хватило ненадолго.

Устав от гаснущей в неподходящий момент визита в сервис лампы check engine, обзавелся собственным приборчиком для диагностики. Он высветил грустный вердикт: падение эффективности системы очистки выхлопа. Признаться, не ожидал, что при заправках исключительно на крупных сетевых АЗС каталитический нейтрализатор пройдет всего 150 тысяч км.

Лада Веста

Не стал строить из себя богатого поборника экологии и поставил дешевый пламегаситель. Кстати, с покупкой оригинального «ката», пожелай я всё сделать как надо, возникли бы проблемы – его нет в наличии. Заодно поставили новый сильфон («гофру»), уже третий по счету.

Сервис выбрал по хорошим отзывам в интернете, но от проблем это не спасло. На следующий день после работ «чек» зажегся снова. На сей раз ошибка указывала на обрыв проводки ко второму датчику кислорода. Помогла тщательная очистка контактов, и вот уже несколько тысяч километров Веста ездит без неприятных горящих индикаторов на панели.

Состояние внутренностей каталитического нейтрализатора Весты после 150 тысяч км.

Первая июньская жара приговорила термостат. У нас он уже стоял не заводской: когда на пробеге около 105 тысяч км отказал водяной насос, сначала по ошибке заменили термостат. Деталь фирмы Luzar прошла чуть больше 40 тысяч км, что удивило. На замену поставили подороже, фирмы Dayco.

При сезонной смене колес сорвалась резьба в одном из задних барабанов. Невелика беда, если бы это не было уже второе отверстие на одном колесе. Первое пострадало еще в 2016 году, но болт в нем худо-бедно фиксировался, поэтому сочли возможным деталь не менять. Теперь деваться стало некуда, и заменили сразу оба барабана. Колодки, кстати, еще в отличном состоянии.

«Кратер» на весенней трассе не оставил шансов колесу. Резину и диск для восстановления комплекта решили не искать, а взяли участвовавшие в шинных тестах «За рулем» покрышки Compasal GrandEco. Пускай «пятнадцатые» и на штампованных дисках, зато интересно протестировать долгой эксплуатацией неизвестный китайский бренд. По итогам первых 4000 км могу отметить приемлемый уровень шума и хорошую сопротивляемость аквапланированию.

К ТО на пробеге 150 тысяч км «кончились» передние тормоза. Заводской комплект дисков пережил два комплекта колодок по 45 тысяч км. Дальше сложилось сочетание дисков Blue Print и колодок Remsa, в котором то ли первые оказались мягкими, то ли вторые излишне жесткими. В итоге ресурс колодок оказался больше (60 тысяч км), но одновременно с ними износились и диски.

Решил экономить, как и почти все автомобилисты сейчас, и выбрал детали подешевле. Сейчас на Весте стоят диски Fenox и колодки Dafmi. По жаре эта пара скрипит, как будто изношена до предела. Но тормозит прилично, а ресурс еще предстоит оценить.

Всё кузовное железо держится отлично. Кроме неоцинкованной крыши, которая после зимы запестрела рыжиками из-под вспучившейся краски. Спереди – ладно: и сколы от камней есть, и лобовое стекло меняли уже дважды, могли поцарапать рамку. Но на задней кромке – та же картина!

***

Если вдуматься, на Весте пошли отнюдь не возрастные проблемы. «Гофра» и термостат – третьи по счету. Нейтрализатор прошел маловато. И резьба крепежа колес обычно не рассыпается. Про сцепление лишний раз даже не буду вспоминать.

Это вопросы к качеству комплектующих, особенно тех, что поставляются в запчасти. Другие узлы пока держатся молодцом для почти восьми лет интенсивной эксплуатации.

Лада Веста, 1.6 (106 л.с.), Р5

Изготовитель – АВТОВАЗ

Год выпуска – 2015

В эксплуатации «За рулем» – с декабря 2015 года

Пробег на момент отчета – 154 100 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–154 100 км)*

Расходы на содержание: 0–146 400 км – 787 989 ₽

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,9 л/100 км) – 533 518 ₽

Расходы на содержание: 146 40–154 100 км – 58 144 ₽

Из них на бензин (АИ-92, АИ-95; средний расход 7,4 л/100 км) – 26 203 ₽

Щетки стеклоочистителя – 470 ₽

Замена «гофры» и нейтрализатора – 11 500 ₽

Комплект расходников для ТО-150 000 (фильтры, свечи, передние тормозные колодки и диски) – 5631 ₽

Термостат – 2500 ₽

Задние тормозные барабаны – 5250 ₽

Работы (ТО, замена термостата и барабанов) – 6590 ₽

Общие расходы – 846 133 ₽

Стоимость 1 км пробега – 5,49 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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