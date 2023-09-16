Такие УАЗы вы еще не видели – 10 забавных моделей из-за границы

Ульяновские автомобили экспортировали во множество стран мира. В некоторых брались даже за модернизацию непритязательных советских внедорожников. Получались очень интересные экземпляры!

Нам нельзя, а им можно!

В советские времена ульяновские внедорожники частным лицам в СССР не продавали. Лишь счастливчикам, и то по специальным разрешениям, удавалось приобрести сильно подержанные экземпляры.

А за рубеж УАЗы поставляли. Аскетичный по комфорту, грубоватый внедорожник подкупал наиболее смелых покупателей феноменальной проходимостью и невысокой ценой. Завод контролировал качество экспортных машин особенно тщательно, но специальными версиями иностранцев не баловал.

Машины сохраняли не самый современный и совсем не мощный бензиновый 72-сильный мотор, продуваемый через места сопряжений с кузовом брезентовый тент, «железистый» интерьер, рассчитанный на солдатский аскетизм.

Предложение НАМИ по модернизации УАЗ-469 (1977 год).

Во второй половине 1970-х с прицелом именно на экспорт сделали опытный образцы с жесткой крышей, а также измененной под современные европейские нормы светотехникой и немного облагороженным салоном.

НАМИ предложил и более радикальный вариант с пластиковой крышей, цельными, а не разборными, как на стандартной машине, боковинами дверей, иными ручками.

Но советский потребитель радовался любому автомобилю. А экспорт был не настолько велик, чтобы расширять модельный ряд. К тому же за рубежом давно навострились дорабатывать УАЗ самостоятельно.

От севера до юга

Ульяновский ГАЗ-69 пользовался неплохим спросом в небогатой северной стране с минимумом асфальтированных дорог — Исландии.

В этой стране дорабатывали и подвески автомобилей, ставили на них более продвинутые шины. Но особенно часто ГАЗ-69 превращали в симпатичные универсалы с нормальным жестким верхом и окнами в боковинах.

Таких машин, куда лучше приспособленных к суровому северному климату, в Исландии немало до сих пор. В этой стране из ГАЗ-69, удлинив его базу, соорудили небольшой пожарный автомобиль.

Исландский ГАЗ-69.

УАЗ поставляли во множество развивающих стран. И даже там советские машины старались доработать под свои нужды.

Длиннобазный пожарный автомобиль на базе ГАЗ-69, сделанный в Исландии.

На промышленной ярмарке в Дамаске в 1965 году показали автомобиль, внешне напоминающий Land Rover (возможно, с британским кузовом). На передке было написано Ульяновец. Машину собрали на шасси советского ГАЗ-69. Покупать шасси и делать собственные кузова для небогатой Сирии было куда выгоднее, чем импортировать готовые, пусть и недорогие, автомобили.

Сирийский универсал на шасси ГАЗ-69 под названием Ульяновец.

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Пламенные моторы

Внедорожнику УАЗ-469 не хватало более современного и мощного бензинового мотора, а еще лучше – дизеля. Таковые на наши машины ставили во многих странах. В частности, в Польше и Чехословакии.

На польские УАЗы вместо тента монтировали пластиковые крыши, а к ним в комплект предлагали экономичный дизель Andoria рабочим объемом 2,4 л мощностью 75 л.с. А затем и более мощный – 115-сильный вариант с турбонаддувом.

В Чехословакии на УАЗ-3151 устанавливали дизели Peugeot объемом 2,5 л и мощностью 72 л.с. и итальянский 114-сильный агрегат Venturi Motori.

УАЗ по имени Explorer итальянской фирмы Martorelli.

Именно итальянцы преуспели в тюнинге ульяновских внедорожников. Компания братьев Марторелли много лет (начиная с ГАЗ-69) продавала и старательно дорабатывала наши машины.

Предлагали и стандартные автомобили. Но, в основном, улучшенные: перекрашенные, с красивыми колесами и нормальными шинами, иными сиденьями и элементами салона. Часть машин вместо тента оснащали пластиковыми крышами с боковыми окнами.

На УАЗ-469 ставили атмосферные дизели Peugeot мощностью 72 л.с., 100-сильным турбодизелем Venturi Motori и даже 2-литровым 112-сильным мотором FIAT. Модификацию с таким агрегатом назвали Racing.

УАЗ-31517, сделанный по итальянским лекалам (1990 год).

В 1990-1991 гг. ульяновский завод заявлял модификацию, сделанную по лекалам Martorelli, – с жесткой крышей и со 100-сильным дизелем Venturi Motori рабочим объемом 2,4 л. В те годы и такой УАЗ уже можно было купить совершенно свободно, но модифицированная машина оказалась слишком дорогой для отечественного потребителя.

Американский УАЗ со 184-сильным двигателем V6 от Chevrolet.

Самый удивительный проект доработки УАЗ уже не советского времени — работа компании UAZ of America из штата Вирджиния. Стандартный с брезентовой крышей УАЗ-31512 перекрасили, поставили на модные колеса с хорошими шинами, а заодно оснастили мотором V6 рабочим объемом 4,3 л мощностью 184 л.с.

У нас такой двигатель знали по Chevrolet Blazer, который собирали на заводе в Елабуге. В комплект к этому мотору для УАЗ шла и пятиступенчатая коробка передач Borg Warner. Реклама анонсировала и множество внедорожных аксессуаров, но фантастический проект ожидаемо не реализовали.

И «буханка» туда же!

Ульяновские фургоны и бортовые грузовики тоже продавали за рубежом. Даже в Великобритании! На Альбион завезли, правда, немного машин.

Сначала в Британии предлагали даже версии с обычным левым рулем – завод в Ульяновске серийно праворульные машины не делал. Потом стали продавать праворульные кареты скорой помощи и даже самосвал местного производства. Подобные модели предлагал позднее Саранский завод самосвалов.

На британском рынке «буханки» именовали Trekmaster, а на некоторых автомобилях красовалась надпись BELAZ!

Итальянский кемпер на базе УАЗ-452.

Но самый большой вклад в доработку «буханок» сделали все же итальянцы. На часть машин ставили дизели Peugeot объемом 2,3 л мощностью 70 л.с.

Самыми интересными были итальянские кемперы, которые выпускали еще с начала 1970-х. Кемпер Arca Safari с увеличенной высотой салона получил все мыслимые тогда удобства, включая туалет и душ.

УАЗ Grand Eng с жилым модулем фирмы Thule.

Итальянцы делали самые разные передвижные дома: и на основе серийных фургонов, увеличивая их высоту, и устанавливая готовые жилые модули на стандартные грузовые шасси УАЗ.

Реанимобили на основе «буханки» финской фирмы Tamro.

В самом конце 1970-х финская компания Tamro из города Тампере стала сотрудничать с СССР в создании высоких реанимобилей на базе наших РАФа, Волги и УАЗа. У нас столь удобных для работы врачей машин не выпускали.

Но таких УАЗов сделали и отправили в Союз относительно немного. Позднее аналогичные по конструкции реанимобили делали уже небольшие отечественные заводы.

Интересно, что до недавнего времени немецкая фирма Baijah предлагала тюнинговые версии ульяновских внедорожников. Причем именно на базе модели УАЗ Хантер с родным 2,7-литровым двигателем ЗМЗ, но с иными колесами и шинами, а также элементами отделки кузова и салона.

Теперь и нам доступны практически любые тюнинговые версии ульяновских машин. Правда, интерес к ним уже не тот, что прежде.

Наши Нивы за границей – 11 неизвестных проектов тут.

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Фото: из архива «За рулем»