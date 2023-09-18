Снегоболотоход Архант N – жесткий тест-драйв и подробный обзор

Этот вездеход едет хоть по лесам, хоть по сопкам. И легко плывет по воде со скоростью 6 км/ч.

Про болото, что недалеко от моей дачи, старожилы рассказывают легенды. И люди-то там пропадали, и техника исчезала бесследно. В общем, лучше обходить это место стороной. Поэтому когда мне предложили махнуть на Арханте через это самое болото, у меня пробежал холодок по спине: может, не надо?

Архант N. Цена в России от 10 512 664 ₽

Идейный наследник

Вам тоже кажется знакомым облик Арханта? Вы не ошиблись! Перед нами – дальнейшее развитие известного вездехода Шерп.

Габариты подросли, а колеса стали крупнее. Теперь их высота 180 см – с мой рост! Поставки идут с завода «Белшина», где их производят по спецзаказу (оговаривается не только размер, но также состав резиновой смеси и рисунок протектора).

Как и прежде, в колесные диски встроены 55‑литровые дополнительные резервуары для топлива. С учетом 95‑литрового бака выходит запас в 315 л! При заявленном расходе топлива 5–7 литров в час получается автономность на двое суток. Или 500–700 км езды по бездорожью.

Углы въезда/съезда приближаются к 90°– можно вскарабкаться на отвесную стену!

Поменялся силовой агрегат. Новый трехцилиндровый дизель мощнее прежнего (55 л. с. против 44 л. с.) и реже требует обслуживания – раз в 1000 моточасов. Вместо китайской коробки передач используется шестиступка от фургона Renault Master, более надежная и выносливая.

Попутно увеличилась грузоподъемность: была 1000 кг, теперь – 1200 кг. Есть возможность тащить прицеп до тонны.

Доступ к силовому агрегату осуществляется из салона. Для этого надо снять декоративный чехол и крышку – займет меньше минуты.

Архант обходится без поворотных колес. Рулевого механизма как не было, так и нет. Да и руль тоже отсутствует. Вместо него – пара рычагов, как в гусеничном тракторе.

Потянул на себя правый рычаг – правые бортовые фрикционы размыкаются, колеса замедляются, и машина принимается поворачивать направо. Но если потянуть рычаг до конца хода, сработает тормоз – колеса блокируются, и Архант принимается крутиться волчком вокруг своей оси. Танковый разворот, как есть!

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ Архант снабжен уникальной в своем роде пневморециркуляционной подвеской. Привычных пружин и амортизаторов нет – демпфирующие свойства выполняют бескамерные шины сверхнизкого давления. Они соединены между собой общим контуром. И при наезде на неровность, скажем, передними колесами, скачок давления в шинах перетечет задним колесам – это сглаживает толчки и делает езду мягкой и комфортной. Переехали неровность – давление автоматически выравнивается по принципу сообщающихся сосудов. В отличие от пневмоподвески здесь нет ресивера для «лишнего» воздуха.

По лесам, по сопкам, по воде

Перед тем как отправиться в путь, показываю водительское удостоверение – для вождения Арханта необходимы тракторные права категории А2 (масса ТС до 3,5 т и вместимость до 8 пассажиров).

С места машина берет легко – дизель мощно тянет с самых «низов». Пока едем по относительно ровной грунтовке, поддерживаю крейсерские 30–35 км/ч. На максимальных 40 км/ч ехать некомфортно – из-за сильных уводов шин сверхнизкого давления Архант погуливает по траектории.

Это экран трипкомпьютера. Медиасоставляющей здесь нет. Возможности широчайшие – есть даже функция диагностики технической начинки и бортового оборудования. Не ожидаешь встретить в болотоходе камеру заднего вида.

Сидишь, как в аквариуме, – большая площадь остекления обеспечивает отменную обзорность. Забираться внутрь надлежит через переднюю дверь – она сделана подъемной и чем-то напоминает люк. Лобовое стекло снабжено подогревом. Есть и арктический вариант – со стеклопакетом.

Дорога постепенно стала совсем разбитой – яма на яме. Однако скорость снижать и не думаю, ведь неровности эти растворяются без остатка в недрах огромных шин.

Сворачиваю на свежую просеку. Поле усеяно пнями от спиленных сосен. Каждый пень – по колено! Поначалу даже ехать страшно. Но Архант прет, как по асфальту. С клиренсом 60 см и углом въезда в 90° ему всё это нипочем. А у меня сердце колотится – знаю, что через пару десятков метров начнется болото.

Предварительно стравливаю давление в шинах (с рекомендуемых на грунтовке 0,1 атм до 0,06 атм) и, едва не зажмурившись, заезжаю в трясину. Архант чуть потерял в скорости, но спокойно продолжил поступательное движение. Под колесами хлюпает зловонная жижа, но вездеход знай себе гребет всеми четырьмя. Выдыхаю: сгинуть в болоте на таком точно не грозит.

Все органы управления отданы на откуп левой руке – правая ничем не загружена.

Индивидуальные кресла – опция. В «базе» идут две продольные лавки: каждая вмещает троих пассажиров. Площадки вдоль бортов можно использовать как лежанки – вдали от цивилизации сгодятся за кровать.

Но впереди другое препятствие – небольшой лесной пруд. Я, конечно, знал, что Архант способен плавать, но не думал, что водные процедуры даются ему так легко! Ты ни о чем не думаешь, просто заезжаешь в водоем и идешь к намеченной на том берегу цели. Максимальная скорость заплыва – достойные 6 км/ч. На воде желательно не нарушать баланс машины. Когда экипаж (а помимо меня в салоне три пассажира) синхронно пересел к левому борту, Архант потерял «цель» и взял курс левее. Устав подруливать, дал команду рассесться по своим местам.

Архант N

На берег выехал легко – выпрыгнул, как пингвин на льдину. За помятый камыш я не переживал, поскольку сверхнизкое удельное давление архантовских шин не вредит почве и растительности. И все приветственно реагируют, завидев Архант – не каждый день встретишь водоплавающую машину.

Да и сам Архант – штучный товар. В год таких делают около сотни, причем только под заказ.

Между тем у Арханта N есть собрат, у которого десять колес и ломающаяся рама! И он тоже умеет плавать. Буду искать встречи с ним. На болоте.

ТРИ ГОРШКА Турбодизель Doosan D18 разработан в Корее, но выпускается в Китае. У него жидкостное охлаждение, диаметр цилиндра и ход поршня 90×94 мм, степень сжатия 17,0:1. Максимум – 2500 об/мин. Емкость системы смазки – 6,3 л. Масса мотора – 198 кг. Порядок работы цилиндров – 1-2-3. Двигатель сохраняет нормальную работоспособность при температурах от +40 до –40 °C (топливный фильтр снабжен подогревом), а его выхлоп соответствует пятому экологическому классу (есть сажевый фильтр). Соответственно, выхлоп холодный – за пожароопасность можно не опасаться.

Ты просто ни о чем не думаешь – заезжаешь в болото. Газ – и погнали!

Фантастическая проходимость, ходит по воде Высокая цена, требуются «тракторные» права

Архант N

Длина / ширина / высота / база 3984 / 2520 / 2846 / 2200 мм

3984 / 2520 / 2846 / 2200 мм Количество мест 6

6 Снаряженная / полная масса 2400 / 3600 кг

2400 / 3600 кг Двигатель дизельный, Р3, 12 клапанов, 1794 см³; 103 кВт / 55 л. с.; 190 Н·м

дизельный, Р3, 12 клапанов, 1794 см³; 103 кВт / 55 л. с.; 190 Н·м Топливо / запас топлива ДТ / 95 л

ДТ / 95 л Максимальная скорость 40 км/ч

40 км/ч Расход топлива: смешанный цикл 5–7 л в час

5–7 л в час Трансмиссия полный привод; М6

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Фото: Константин Якубов