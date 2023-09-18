Снегоболотоход Архант N – жесткий тест-драйв и подробный обзор
Про болото, что недалеко от моей дачи, старожилы рассказывают легенды. И люди-то там пропадали, и техника исчезала бесследно. В общем, лучше обходить это место стороной. Поэтому когда мне предложили махнуть на Арханте через это самое болото, у меня пробежал холодок по спине: может, не надо?
Идейный наследник
Вам тоже кажется знакомым облик Арханта? Вы не ошиблись! Перед нами – дальнейшее развитие известного вездехода Шерп.
Габариты подросли, а колеса стали крупнее. Теперь их высота 180 см – с мой рост! Поставки идут с завода «Белшина», где их производят по спецзаказу (оговаривается не только размер, но также состав резиновой смеси и рисунок протектора).
Как и прежде, в колесные диски встроены 55‑литровые дополнительные резервуары для топлива. С учетом 95‑литрового бака выходит запас в 315 л! При заявленном расходе топлива 5–7 литров в час получается автономность на двое суток. Или 500–700 км езды по бездорожью.
Поменялся силовой агрегат. Новый трехцилиндровый дизель мощнее прежнего (55 л. с. против 44 л. с.) и реже требует обслуживания – раз в 1000 моточасов. Вместо китайской коробки передач используется шестиступка от фургона Renault Master, более надежная и выносливая.
Попутно увеличилась грузоподъемность: была 1000 кг, теперь – 1200 кг. Есть возможность тащить прицеп до тонны.
Архант обходится без поворотных колес. Рулевого механизма как не было, так и нет. Да и руль тоже отсутствует. Вместо него – пара рычагов, как в гусеничном тракторе.
Потянул на себя правый рычаг – правые бортовые фрикционы размыкаются, колеса замедляются, и машина принимается поворачивать направо. Но если потянуть рычаг до конца хода, сработает тормоз – колеса блокируются, и Архант принимается крутиться волчком вокруг своей оси. Танковый разворот, как есть!
СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
Архант снабжен уникальной в своем роде пневморециркуляционной подвеской. Привычных пружин и амортизаторов нет – демпфирующие свойства выполняют бескамерные шины сверхнизкого давления. Они соединены между собой общим контуром. И при наезде на неровность, скажем, передними колесами, скачок давления в шинах перетечет задним колесам – это сглаживает толчки и делает езду мягкой и комфортной. Переехали неровность – давление автоматически выравнивается по принципу сообщающихся сосудов.
В отличие от пневмоподвески здесь нет ресивера для «лишнего» воздуха.
По лесам, по сопкам, по воде
Перед тем как отправиться в путь, показываю водительское удостоверение – для вождения Арханта необходимы тракторные права категории А2 (масса ТС до 3,5 т и вместимость до 8 пассажиров).
С места машина берет легко – дизель мощно тянет с самых «низов». Пока едем по относительно ровной грунтовке, поддерживаю крейсерские 30–35 км/ч. На максимальных 40 км/ч ехать некомфортно – из-за сильных уводов шин сверхнизкого давления Архант погуливает по траектории.
Дорога постепенно стала совсем разбитой – яма на яме. Однако скорость снижать и не думаю, ведь неровности эти растворяются без остатка в недрах огромных шин.
Сворачиваю на свежую просеку. Поле усеяно пнями от спиленных сосен. Каждый пень – по колено! Поначалу даже ехать страшно. Но Архант прет, как по асфальту. С клиренсом 60 см и углом въезда в 90° ему всё это нипочем. А у меня сердце колотится – знаю, что через пару десятков метров начнется болото.
Предварительно стравливаю давление в шинах (с рекомендуемых на грунтовке 0,1 атм до 0,06 атм) и, едва не зажмурившись, заезжаю в трясину. Архант чуть потерял в скорости, но спокойно продолжил поступательное движение. Под колесами хлюпает зловонная жижа, но вездеход знай себе гребет всеми четырьмя. Выдыхаю: сгинуть в болоте на таком точно не грозит.
Но впереди другое препятствие – небольшой лесной пруд. Я, конечно, знал, что Архант способен плавать, но не думал, что водные процедуры даются ему так легко! Ты ни о чем не думаешь, просто заезжаешь в водоем и идешь к намеченной на том берегу цели. Максимальная скорость заплыва – достойные 6 км/ч. На воде желательно не нарушать баланс машины. Когда экипаж (а помимо меня в салоне три пассажира) синхронно пересел к левому борту, Архант потерял «цель» и взял курс левее. Устав подруливать, дал команду рассесться по своим местам.
На берег выехал легко – выпрыгнул, как пингвин на льдину. За помятый камыш я не переживал, поскольку сверхнизкое удельное давление архантовских шин не вредит почве и растительности. И все приветственно реагируют, завидев Архант – не каждый день встретишь водоплавающую машину.
Да и сам Архант – штучный товар. В год таких делают около сотни, причем только под заказ.
Между тем у Арханта N есть собрат, у которого десять колес и ломающаяся рама! И он тоже умеет плавать. Буду искать встречи с ним. На болоте.
ТРИ ГОРШКА
Турбодизель Doosan D18 разработан в Корее, но выпускается в Китае. У него жидкостное охлаждение, диаметр цилиндра и ход поршня 90×94 мм, степень сжатия 17,0:1. Максимум – 2500 об/мин. Емкость системы смазки – 6,3 л. Масса мотора – 198 кг. Порядок работы цилиндров – 1-2-3.
Двигатель сохраняет нормальную работоспособность при температурах от +40 до –40 °C (топливный фильтр снабжен подогревом), а его выхлоп соответствует пятому экологическому классу (есть сажевый фильтр). Соответственно, выхлоп холодный – за пожароопасность можно не опасаться.
Архант N
- Длина / ширина / высота / база 3984 / 2520 / 2846 / 2200 мм
- Количество мест 6
- Снаряженная / полная масса 2400 / 3600 кг
- Двигатель дизельный, Р3, 12 клапанов, 1794 см³; 103 кВт / 55 л. с.; 190 Н·м
- Топливо / запас топлива ДТ / 95 л
- Максимальная скорость 40 км/ч
- Расход топлива: смешанный цикл 5–7 л в час
- Трансмиссия полный привод; М6
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Фото: Константин Якубов
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