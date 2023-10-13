Почему владельцы европейских автомобилей переходят на японское масло?

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За последние полтора года рынок автомобильных моторных масел в России изменился практически до неузнаваемости. С уходом европейских и американских компаний освободившиеся ниши стали занимать бренды из других стран. Одним из ярких примеров такого замещения можно назвать японскую компанию TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD.

Бренд не только остался на российском рынке, но и начал наращивать поставки в Россию новых товаров. Мы поговорили с Максимом Мельниковым, директором представительства TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD., о том, как компания чувствует себя на российском рынке, и почему наши владельцы европейских автомобилей переходят на японское масло.

– Пока далеко не все потребители в России знают о бренде. Расскажите подробнее о вашей компании.

– Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. была основана группой японских инженеров-химиков в 1998 году в Японии. Сейчас компания стала поистине транснациональной – производственные площадки расположены в восьми странах, включая Россию, а продажи ведутся в 35 странах мира за счет дистрибьюторской сети. Компания самостоятельно разрабатывает и производит товары следующих групп: смазочные материалы, охлаждающие и стеклоомывающие жидкости, автохимию, автомобильные фильтры, аккумуляторные батареи, тормозные колодки и щетки стеклоочистителей.

Компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. делает ставку на премиальный уровень качества продукции, что означает постоянное стремление к совершенству в технологиях, продуктах и сервисе. Это стремление едино для всех наших сотрудников по всему миру.

– Для каких автомобилей подходит ваша продукция? Правда ли, что бренд специализируется только на товарах для японских автомобилей?

– Из-за японского происхождения наша компания всегда ассоциировалась с продукцией для японских автомобилей. К тому же, среди автолюбителей распространена сильная, но неправдивая ассоциация: «японское масло предназначено только для двигателей азиатских производителей».

Однако это не так, и мы готовы развеять этот миф, поскольку производим специальную серию масел EuroDrive, которая отвечает требованиям ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей) и предназначена для автомобильных марок Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW, Audi, Porsche, Renault, Peugeot, Citroen, Alfa Romeo, Land Rover, Jaguar, Seat, Fiat, Volvo, Opel.

Как видите, TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. специализируется не только на товарах для японских автомобилей, а продукция компании подходит для авто различного происхождения.

– Летом 2023 года компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. увеличила поставки в Россию премиальных моторных масел серии EuroDrive для автомобилей европейских марок. Какие процессы на российском рынке повлияли на это решение?

– За последние 1,5 года с российского рынка ушли практически все именитые бренды моторного масла, поставляемые официальным путем и привычные владельцам премиальных европейских марок авто. Часть продукции продолжает завозиться параллельным импортом, но, к сожалению, никто не может дать гарантию, что подобное «фирменное» масло не окажется поддельным. Кто потом возьмет на себя ответственность за восстановление двигателя вашего автомобиля?

Поставки европейских автомобилей также прекратились, но на отечественном рынке сохраняется потребность в качественном моторном масле для миллионов уже ввезенных авто. Потребители нуждаются в масле, которое одобрено производителем, и хотят быть на 100% уверены, что приобретенное масло не является контрафактным.

Наблюдая за этими процессами, мы решили, что сможем предложить российским автомобилистам то, что им нужно: премиальное моторное масло с оптимальным сочетанием цены и качества.

– Ассортимент продукции компании TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. насчитывает более 6500 наименований. Почему в качестве товара, поставки которого увеличены, была выбрана именно серия моторных масел EuroDrive?

– Серия моторных масел EuroDrive имеет большой потенциал развития — это «мировое» моторное масло, поскольку оно имеет несколько классификаций: API (Американский институт нефти), ACEA (Ассоциация европейских производителей автомобилей), ILSAC (Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел). Более того, эта серия продуктов одобрена ведущими мировыми автопроизводителями. Например, масла EuroDrive получили официальное одобрение Mercedes-Benz 229.5, Mercedes-Benz 229.52, Volkswagen 502.00 / 505.00, Volkswagen 504.00 / 507.00.

– С какими трудностями столкнулась компания при наращивании поставок и выводе продукции на российский рынок? Как эти трудности были преодолены?

– Основные трудности возникли не в области импорта или санкций (как можно было бы предположить), а в плоскости маркетинга. Мы потратили немало усилий, чтобы аргументировать, почему стоит заливать именно японский бренд моторного масла в европейские двигатели.

Поначалу многие российские автовладельцы относились к этой идее с недоверием и даже опасением. Дело в том, что крупнейшие автомобильные концерны устанавливают свои собственные стандарты качества масла, которые обеспечивают оптимальную работу двигателя и соответствуют его спецификациям. Многие российские владельцы авто привыкли прислушиваться к рекомендациям концернов (и это правильно). Однако некоторые упускают из виду, что масло серии EuroDrive соответствует требованиям европейских производителей или даже превосходит их. В этом одно из его главных преимуществ.

– Ваш девиз звучит как «Традиции в движении». Как он помогает вам в работе?

– Наш девиз многогранен – с одной стороны, мы остаемся верными нашим японским корням и ключевое внимание уделяем качеству товара на всех этапах его жизни: от стадии производства до момента утилизации отработанного масла.

С другой стороны, TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. всегда находится в постоянном движении вперед. Мы разрабатываем новые серии масел и предлагаем покупателям совершенно новые категории товаров. Иными словами, отвечаем потребностям рынка и ОЕМ производителям.

– Какие новинки компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. готовит для российского рынка?

– Для российских потребителей мы готовим множество новинок. Так, до конца этого года в Россию начнутся поставки высококлассного гоночного масла Totachi Ultima Racing. Кроме того, значительно расширится линейка товаров по уходу за автомобилем, автохимии и автокосметики.

А в следующем году мы планируем запустить две совершенно новые категории – тормозные колодки и щетки стеклоочистителей. Недавно продажи этих новых категорий успешно стартовали в странах Юго-Восточной Азии.

– Какие цели ставит перед собой компания TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. на российском рынке?

– С точки зрения философии бренда, наша задача – предоставить комплексное решение от компании TOTACHI INDUSTRIAL CO., LTD. Иными словами, мы стремимся к тому, чтобы потребителю были доступны все расходные материалы для транспортного средства, выпущенные компанией.

С точки зрения экономики, мы ставим перед собой амбициозную, но выполнимую цель. Мы хотим добиться 10% доли мирового рынка не только по смазочным материалам, но и по остальным группам товаров. И я уверен, что мы добьемся результата благодаря нашим инновационным технологиям, вкладу коллектива профессионалов, а также лояльности конечных потребителей за счет лучшего предложения и сервиса.

Реклама/ИП Тунгусов Дмитрий Геннадьевич, ИНН 253600280673/erid LjN8KDocP