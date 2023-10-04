Масло для холодной зимы и для жаркого лета с высоким индексом вязкости

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Автовладельцы давно привыкли к тому, что моторные масла не разделяются на летние и зимние и, следовательно, их замену не нужно подгадывать к смене сезона эксплуатации машины.

При этом многие меняют масло не по пробегу или наработке в моточасах, а делают это раз в год, что характерно для жителей городов, которые за 12 месяцев не проезжают заданный автопроизводителями интервал сервисного обслуживания.

А раз так, то моторное масло обязано обеспечивать легкий пуск ДВС как в лютые морозы, так и гарантировать безупречную защиту двигателя знойным летом. Для этого смазочный материал обязан быть «жидким», чтобы максимально быстро, с первыми оборотами коленчатого вала, прокачиваться по системе смазки, поступать к парам трения и при этом не оказывать большого сопротивления при повороте коленчатого вала стартером. С другой стороны, при максимальной рабочей температуре ДВС масло должно оставаться достаточно густым, чтобы формировать прочную защитную пленку нужной толщины на его деталях, снижая их износ.

А возможно ли такое, чтобы смазочный материал одновременно был и жидким, и густым, а нужные его качества проявлялись по мере изменения температуры? Да, возможно. И достигается это за счет применения при его изготовлении базовых масел, имеющих высокий индекс вязкости (Viscosity Index – VI), а также добавления высококачественного полимерного загустителя, который корректирует свойства основы. К сожалению, индексу вязкости масел уделяется недостаточно внимания при оценке их свойств и качеств. И это неправильно, так как именно Viscosity Index отражает изменение внутреннего трения в масляной пленке, разделяющей детали мотора, в зависимости от температуры. Фактически этот параметр определяет стабильность свойств масла при воздействии на него высокой нагрузки, и чем выше индекс VI, тем стабильнее показывает себя смазочный материал. Для справки: рассматриваемый нами параметр рассчитывается по специальной формуле, в которую входят значения вязкости при 40оС и 100оС.

А какие значения индекса вязкости считаются высокими? Дадим следующий ориентир. У смазочных материалов топовых линеек ведущих мировых производителей рассматриваемый нами показатель находится в пределах от 170 до 190. Чем выше индекс вязкости, тем эффективнее работает масло. Высокий индекс вязкости обеспечивает прокачиваемость масла во время запуска при низких температурах и достаточную толщину масляной пленки для защиты на предельных рабочих температурах.

А теперь самое интересное. В пул лидеров вошел отечественный производитель – компания ВМПАВТО (Санкт-Петербург). Ее химики создали основу масла, которая по индексу вязкости превосходит зарубежные аналоги. Так, у отечественного масла (SAE) 5W-40 индекс вязкости составляет 200. Следовательно, российское масло по стабильности свойств основы вязкостных характеристик превосходит своих конкурентов.

ВЫСОКИЙ ИНДЕКС ВЯЗКОСТИ ГАРАНТИРУЕТ ЗАЩИТУ МОТОРА

Достигнуто это за счет того, что в состав базы смазочных материалов ВМПАВТО входит большое количество синтетических компонентов тщательно подобранный комплекс синтетических базовых масел и полимера, которые и задают высокий индекс вязкости. При этом количество высококачественного полимерного загустителя минимально. Следовательно, даже в случаях большой наработки масла его частичная деградация никак не сможет повлиять на стабильность свойств основы. Как показали многочисленные лабораторные и натурные (на автомобилях) испытания, масло ВМПАВТО на протяжении всего регламентного срока работы в моторе сохраняет стабильность свойств.

Масло отлично показало себя в 4-часовой гонке на выносливость

Это преимущество очень важно и с той точки зрения, что по мере роста наработки масла его вязкость может изменяться, что негативно отражается на рабочих характеристиках смазочного материала. Так, если вязкость снизится и выйдет из поля допуска, то при работе мотора на предельных рабочих температурах защита пар трения мотора может быть неудовлетворительной. А это приведет к ускоренному износу двигателя. Если вязкость, наоборот, увеличится, то это затруднит холодный пуск силового агрегата. Вот почему стабильность свойств основы масла является очень важной ее характеристикой. Особенно в том случае, когда техническое обслуживание автомобиля выполняется раз в год.

Секрет надежности моторного масла ВМПАВТО

Откроем секрет. Основа масел ВМПАВТО гарантированно сохраняет свои свойства и качества на всем интервале технического обслуживания благодаря большой доле синтетических компонентов, относящихся к V-группе (эстеры, алкилированные нафталины). Эти компоненты достаточно дорогостоящие, однако без них невозможно получить высокий индекс вязкости основы и, самое главное, стабильность данного показателя на протяжении длительного времени работы масла. Если говорить языком цифр, то зафиксированная потеря вязкости при наработке масла 300 моточасов составляет всего 1,8%. Данное значение значительно меньше, чем у аналогов от именитых зарубежных производителей. Следовательно, масла ВМПАВТО могут гарантированно отработать в двигателе стандартный межсервисный интервал, обеспечивая защиту мотора.

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