Вам сюрприз! – уникальный проект журнала «За рулем»

Шикарный свадебный лимузин, крутая автомузыка, экскурсия на завод – и это далеко не полный список исполненных желаний наших читателей.

Продолжаем цикл материалов, посвященных 95-летию журнала «За рулем».

В январском номере 2006 года наш журнал объявил, что готов исполнять желания читателей, если те окажутся необычными, искренними и, конечно же, автомобильными. Условие было простое: присылайте нам свои желания, мы выберем из них самое-самое и постараемся его исполнить. С просьбами подарить машину попросили не обращаться – для этого есть (и до сих пор) Гран-при «За рулем».

Полярные зори

Первыми претендентами на исполнение желания оказались Андрей и Марина из Северодвинска, пожелавшие увидеть современное автомобильное производство. Андрей – сварщик на Севмаше, Марина – студентка. Мы обещание выполнили: свозили ребят в Париж на завод Citroen! Посмотрели конвейер, покатали по городу на Ситроене С3 и даже посетили Диснейленд.

Фото из журнала «За рулем» №6 за 2006 год

Забегая вперед, заметим, что третье исполненное желание также исходило от ребят с Севера. Дениса и Ольгу из Полярных Зорь в день свадьбы мы доставили в суздальский ЗАГС на трехсотсильном BMW, засветившемся ранее на обложке журнала. Письмо подкупило не только вполне понятным желанием, но и веселой картинкой, где ребята иронично изобразили самих себя.

Фото из журнала «За рулем» №10 за 2007 год

Вторым поводом для изумления послужил автомобиль. Это был не просто BMW 335i – это была именно та машина с обложки, на которую изначально «запали» ребята. Впрочем, гости на свадьбе тоже не верили в подобные чудеса – всем казалось, что кто-то кого-то разыгрывает. Итоги «розыгрыша» – в материале «И дыхание весны шло от них…» (журнал «За рулем» № 10, 2007). А Ольга даже засветилась на обложке номера!

Сибирский водитель Павел Тимошенко прислал в редакцию совершенно необычное письмо. Его мечта – поставить на трудягу-МАЗ современную автомузыку. Но дальнобойщик из Якутии не клянчил ни денег, ни подарков: ему нужны были всего лишь адреса фирм, торгующих подобными товарами.

И мы выслали ему комплект динамиков, CD-ресивер… А бонусом – энциклопедию журнала «За рулем». Именно книга послужила доказательством тому, что это не розыгрыш. Коллеги уверенно заявили Павлу, что подарки только Якубович по телевизору бесплатно раздает…

Продолжение следует

Уникальный, не имеющий аналогов проект никто не закрывал. И цель не менялась – это не дармовая раздача сокровищ Флинта или Спада. Нам ближе идеология «Алых парусов», когда люди помогают друг другу воплотить мечту своими силами. И мы это сделали – сдержали свое слово, помогая нашим читателям не звоном монет, а добрыми делами.