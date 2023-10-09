Почему тачскрины вытесняют «физические» клавиши? Ответ эксперта
Читатель «За рулем» хочет узнать:
— Есть ли в современном автомобиле разумное место для механических переключателей? Или тачскрины окончательно победили?
Ответ эксперта
Кирилл Милешкин, редактор:
– На это можно посмотреть с трех точек зрения.
Первая – мода. Верность классике по мере сил сохраняют разве что люксовые марки вроде Rolls-Royce и Bentley.
Вторая – экономика. Дисплеи и софт уже в среднем дешевле, чем производство уникальных для каждой модели блоков клавиш. Ведь экраны универсальны, отличаются только диагональю и выпускаются сотнями миллионов штук для разных индустрий. По этой же причине, кстати, даже дешевые машины переходят на цифровые комбинации приборов.
Третья точка зрения – функциональная. В современных автомобилях столько опций и тонких настроек, что без разветвленного меню с ними всеми не разобраться. Поэтому тачскрин попросту необходим.
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Фото: Unsplash и «За рулем»
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