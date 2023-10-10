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В багажнике вечно теряется мелочевка? Есть простое решение

Читатель «За рулем» рассказал, как организовать систему хранения в авто

Прокачал багажник Гранты за 80 рублей

В багажнике автомобиля Kia Seltos, укомплектованного докаткой, имеются два углубления возле колесных арок. Я расположил там две емкости для хранения мелких вещей, изготовленные из обрезанных пятилитровых ­пластиковых канистр.

С. Травицкий, г. Курск

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Как подсветить место перед порогом и педали, читаем тут.

Фото: С. Травицкий

Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

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За рулем в Дзен
За РулемРевин Алексей
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