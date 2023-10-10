В багажнике вечно теряется мелочевка? Есть простое решение
В багажнике автомобиля Kia Seltos, укомплектованного докаткой, имеются два углубления возле колесных арок. Я расположил там две емкости для хранения мелких вещей, изготовленные из обрезанных пятилитровых пластиковых канистр.
С. Травицкий, г. Курск
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Фото: С. Травицкий
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