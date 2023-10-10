В багажнике вечно теряется мелочевка? Есть простое решение

Читатель «За рулем» рассказал, как организовать систему хранения в авто

В багажнике автомобиля Kia Seltos, укомплектованного докаткой, имеются два углубления возле колесных арок. Я расположил там две емкости для хранения мелких вещей, изготовленные из обрезанных пятилитровых ­пластиковых канистр.

С. Травицкий, г. Курск

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Как подсветить место перед порогом и педали, читаем тут.

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Фото: С. Травицкий