Бюджетная подсветка салона авто: гаражный лайфхак
При посадке в автомобиль в темное время суток желательно подсветить место перед порогом и педали. Я закрепил над педалями боковой указатель поворотов, стоящий на крыле 2108. «Плюс» взял от прикуривателя, «минус» – от концевика двери. Теперь при открывании двери освещаются и педали, и коврик водителя. Дверь закрыл – всё погасло.
У пассажирского места сделал то же самое.
С. Елфимов, г. Самара
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Фото: С. Елфимов
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