Бюджетная подсветка салона авто: гаражный лайфхак

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Как подсветить место перед порогом и педали, рассказал читатель «За рулем»

Как улучшить освещение в багажнике (простой способ)

При посадке в автомобиль в темное время суток желательно подсветить место перед порогом и педали. Я закрепил над педалями боковой указатель поворотов, стоящий на крыле 2108. «Плюс» взял от прикуривателя, «минус» – от концевика двери. Теперь при открывании двери освещаются и педали, и коврик водителя. Дверь закрыл – всё погасло.

У пассажирского места сделал то же самое.

С. Елфимов, г. Самара

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Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

Фото: С. Елфимов

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За РулемРевин Алексей
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