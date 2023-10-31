Как поставить машину на учет по доверенности

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Техосмотр-2023: что нужно знать каждому автомобилисту

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Проживаю в Луганске. В Москве купил машину и попросил сестру зарегистрировать ее. Записался на сайте госуслуг, оставил доверенность, но сестре отказали. Говорят, должен был прийти сам – либо пусть записывается на прием сестра. Я далеко, а у сестры нет учетной записи на госуслугах. Как теперь быть?

А. М., ЛНР

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

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– Отказали в приеме вашей сестре правомерно. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210‑ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» допускает обращение в орган, предоставляющий государственную услугу (в данном случае – в Госавтоинспекцию), как самого физического лица, так и уполномоченного им соответствующей доверенностью представителя. Однако в этом случае подавать заявление ваша сестра должна от своего имени.

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В сложившейся ситуации ваша сестра может обратиться непосредственно в регистрационное подразделение Госавтоинспекции в порядке живой очереди.

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Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» и «За рулем»

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