Царский простор, 435 км без подзарядки – новый «китаец» дешевле Camry
Китайская марка Hongqi вот-вот запустит официальные продажи в России, но попавший к нам в руки электрический седан E‑QM5 пока в программе для нашего рынка не значится. Партия ввезена одним из дилеров по «альтернативным» каналам.
В длину Hongqi E‑QM5 обставляет новейшее поколение Mercedes-Benz E‑класса на 9 см, а по колесной базе на 3 см. Про Camry и говорить нечего, она еще меньше.
Если вам видится на снимках некоторый сбой в пропорциях, то это не вина нашего фотографа: всё так и есть на самом деле. Если высота немецкого и японского седанов составляет 1455–1460 мм, то китайского – 1569 мм. Задранная крыша заставляет вспомнить если не о Майбахе (все-таки статус не тот), то о культовых британских такси-кэбах. Даже в последних своих итерациях они сохранили характерный кузов в угоду не только стилю, но и удобству пассажиров.
Посадка в салон действительно предельно комфортная. Трехметровая база позволяет не слишком рослому человеку закинуть сзади ногу на ногу. Тем более что правого переднего пассажира можно смело потеснить. Дело в том, что в машине… нет бардачка. Это позволило сделать панель в районе коленей вогнутой и сильнее сдвигать сиденье вперед без ущерба для комфорта.
Странно только, что при этом забыли о популярном в Китае решении – клавишах электропривода переднего кресла на боковине его спинки, чтобы ими мог пользоваться задний пассажир. Зато есть другая экзотика: положение водительского сиденья настраивается вручную (кроме поясничного упора), а пассажирского – электроприводами.
На втором ряду царский простор по всем измерениям. Приличная ширина салона и почти плоский пол не стеснят и среднего пассажира. Удивительно не обнаружить в китайском седане с намеком на респектабельность ни люка, ни панорамной крыши, хотя их поголовно ставят даже на бюджетные модели.
Сидящим спереди тоже грех жаловаться. Но странности есть и тут. Ни одного подстаканника! Мы уже поняли, что главные в этой машине сидят сзади, но нельзя же считать водителя настолько «второсортным». Утешиться предлагается вентиляцией кресла. Она есть только у сидящего за рулем. Подогревов традиционно для внутрикитайских машин нет, но это легко решается.
Увы, оценить Hongqi E‑QM5 на ходу пока нельзя: машина без номеров. Ехать 190‑сильный электроседан должен неплохо. Заявленная снаряженная масса – 1900 кг – всего на центнер больше, чем у субкомпактного Москвича 3е. Несколько сотен метров, которые удалось проехать по закрытой территории, показали: «лежачих полицейских» «пятерка» не боится, связь на руле соответствует статусу машины для пассажира, а не для водителя. Сидящим сзади жаловаться не на что.
ЧТО НАМ ГОТОВЯТ?
Об официальном выходе марки Hongqi на российский рынок стало известно еще год назад. В декабре появилась первая конкретика: ОТТС получили представительский седан Н9 и среднеразмерный кроссовер HS5. Дальше всё затихло до весны, а потом пошли переносы. Сначала запуск прочили в мае. Затем первую дюжину дилеров обещали открыть до конца июня. По состоянию на середину июля никаких подвижек так и не случилось. А вот гамма моделей названа и не менялась. Зато представительство уже предложило произносить название марки как «Хончи» против привычного «Хунци».
***
В разработке Hongqi E‑QM5 участвовал крупнейший оператор такси Китая. Поэтому модель буквально во всем ориентирована на удобство пассажиров, а остальное сделано по принципу минимальной достаточности. При таком подходе сложно ожидать, что машина устроит кого-то из частных покупателей. А вот «корпораты» могут заинтересоваться. Тем более что цена по нынешним временам выглядит адекватной. За электрический седан размером с Mercedes-Benz E‑класса просят 3,5–3,9 млн рублей. Сейчас за такие деньги едва ли найдешь даже двухлитровую Camry.
HONGQI E‑QM5
- Длина / ширина / высота / база 5040 / 1910 / 1569 / 2990 мм
- Объем багажника 433 л
- Снаряженная / полная масса 1900 / 2350 кг
- Двигатель электрический, синхронный с постоянными магнитами; 140 кВт / 190 л. с.
- Емкость и тип тяговой батареи 82 кВт·ч, литий-ионная
- Запас хода 605 км по CLTC
- Максимальная скорость 160 км/ч
- Трансмиссия передний привод
ФЛАГ ГОСУДАРСТВА
Марка Hongqi ведет историю с конца 50‑х годов и почти 60 лет делала автомобили исключительно для партийной элиты. Название переводится соответствующе статусу – «Красный флаг», что и отражено в накапотном маскоте.
Только в 2017 году с седана Н5 началась история массовых моделей бренда. Продажи сразу стали расти лавинообразно, и сейчас линейку составляют автомобили от средних кроссоверов и седанов до всё тех же партийных лимузинов, недоступных по цене простым смертным.
Новое поколение «китайского Ауруса» показали в апреле на Шанхайском автосалоне. Hongqi L5 чудно совмещает в себе ретростиль середины прошлого века и современность. Под капотом – четырехлитровый турбомотор V8. Цена пока не названа, но ожидается около миллиона долларов.
- Правила параллельного импорта изменились с 1 октября 2023 года.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Бренд года «За рулем» 2023
Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.
Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен