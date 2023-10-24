Царский простор, 435 км без подзарядки – новый «китаец» дешевле Camry

«За рулем» изучил электрический седан Hongqi E‑QM5

Китайская марка Hongqi вот-вот запустит официальные продажи в России, но попавший к нам в руки электрический седан E‑QM5 пока в программе для нашего рынка не значится. Партия ввезена одним из дилеров по «альтернативным» каналам.

В Hongqi E‑QM5 нет ни капли той обильно покрытой хромом монументальности, что есть во всех других моделях марки. Колеса скромные, 18‑дюймовые. Подвеска независимая, без каких-либо электронных наворотов.

В длину Hongqi E‑QM5 обставляет новейшее поколение Mercedes-Benz E‑класса на 9 см, а по колесной базе на 3 см. Про Camry и говорить нечего, она еще меньше.

Если вам видится на снимках некоторый сбой в пропорциях, то это не вина нашего фотографа: всё так и есть на самом деле. Если высота немецкого и японского седанов составляет 1455–1460 мм, то китайского – 1569 мм. Задранная крыша заставляет вспомнить если не о Майбахе (все-таки статус не тот), то о культовых британских такси-кэбах. Даже в последних своих итерациях они сохранили характерный кузов в угоду не только стилю, но и удобству пассажиров.

Если ждете от «пятерки» настоящей премиальности дорогих Hongqi, будете разочарованы. Если же сравнивать с Camry, материалы ничуть не хуже. Руль регулируется только по углу наклона.

Странно видеть на электромобиле инструментарий с классическими шкалами. Управление микроклиматом – единственное, что реально найти в нерусифицированной медиасистеме.

Посадка в салон действительно предельно комфортная. Трехметровая база позволяет не слишком рослому человеку закинуть сзади ногу на ногу. Тем более что правого переднего пассажира можно смело потеснить. Дело в том, что в машине… нет бардачка. Это позволило сделать панель в районе коленей вогнутой и сильнее сдвигать сиденье вперед без ущерба для комфорта.

Управление светом вынесено на левый рычаг, но реализовано необычно. Под центральными дефлекторами есть полочка, на которую хорошо ложится телефон. Только не выпал бы при ускорениях и тряске.

Передние сиденья незатейливы, но показались удобными. На водительском есть электрорегулировка валика поясничного подпора (в двух плоскостях) и простенькая однорежимная вентиляция.

Запас пространства сзади огромен. В Россию привезли простенькое исполнение со сплошным диваном и подлокотником, в котором только ниши и подстаканники. Но есть вариант пороскошнее. У него раздельные кресла с электроприводами и оттоманкой, а климат-контроль – четырехзонный.

Странно только, что при этом забыли о популярном в Китае решении – клавишах электропривода переднего кресла на боковине его спинки, чтобы ими мог пользоваться задний пассажир. Зато есть другая экзотика: положение водительского сиденья настраивается вручную (кроме поясничного упора), а пассажирского – электроприводами.

На втором ряду царский простор по всем измерениям. Приличная ширина салона и почти плоский пол не стеснят и среднего пассажира. Удивительно не обнаружить в китайском седане с намеком на респектабельность ни люка, ни панорамной крыши, хотя их поголовно ставят даже на бюджетные модели.

E‑QM5 разрабатывался исключительно как электромобиль. В базовом варианте мотор выдает 136 сил, а в батарее 54 кВт·ч, поэтому исполнение на 190 «лошадей» и 82 кВт·ч выглядит единственным достойным внимания для такой большой машины. Запас хода – 435 и 605 км соответственно по устаревшему циклу CLTC. Привод бывает только передним.

Сидящим спереди тоже грех жаловаться. Но странности есть и тут. Ни одного подстаканника! Мы уже поняли, что главные в этой машине сидят сзади, но нельзя же считать водителя настолько «второсортным». Утешиться предлагается вентиляцией кресла. Она есть только у сидящего за рулем. Подогревов традиционно для внутрикитайских машин нет, но это легко решается.

Зарядный порт в левом переднем крыле рассчитан на быструю зарядку постоянным током через китайский разъем GB/T. Подходящие станции по России только начинают появляться.

Увы, оценить Hongqi E‑QM5 на ходу пока нельзя: машина без номеров. Ехать 190‑сильный электроседан должен неплохо. Заявленная снаряженная масса – 1900 кг – всего на центнер больше, чем у субкомпактного Москвича 3е. Несколько сотен метров, которые удалось проехать по закрытой территории, показали: «лежачих полицейских» «пятерка» не боится, связь на руле соответствует статусу машины для пассажира, а не для водителя. Сидящим сзади жаловаться не на что.

ЧТО НАМ ГОТОВЯТ? Об официальном выходе марки Hongqi на российский рынок стало известно еще год назад. В декабре появилась первая конкретика: ОТТС получили представительский седан Н9 и среднеразмерный кроссовер HS5. Дальше всё затихло до весны, а потом пошли переносы. Сначала запуск прочили в мае. Затем первую дюжину дилеров обещали открыть до конца июня. По состоянию на середину июля никаких подвижек так и не случилось. А вот гамма моделей названа и не менялась. Зато представительство уже предложило произносить название марки как «Хончи» против привычного «Хунци». Седан бизнес-класса Н5 приедет к нам в новом поколении, представленном чуть больше года назад. За машину с передним приводом и турбомотором 2.0 мощностью 224 л. с. будут просить около 4,5–5 млн рублей. Средний кроссовер HS5 получит тот же мотор (в ОТТС указана отдача 218 л. с.), но уже с полноприводной трансмиссией. Стоимость можно ожидать примерно на полмиллиона больше, чем у седана. Агрегат представительского Hongqi H9 для России дефорсировали до 245 л. с., хотя на родине его двигатель 2.0 турбо выходит за 250 сил. Цену предполагаем не меньше 7,5–8 млн рублей. Кроссовер E‑HS9 мало того что гигант (5,2 метра в длину), так еще электрический и очень мощный, с отдачей от 435 до 551 л. с. Его стоимость будет стартовать с отметки 10–11 млн рублей.

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В разработке Hongqi E‑QM5 участвовал крупнейший оператор такси Китая. Поэтому модель буквально во всем ориентирована на удобство пассажиров, а остальное сделано по принципу минимальной достаточности. При таком подходе сложно ожидать, что машина устроит кого-то из частных покупателей. А вот «корпораты» могут заинтересоваться. Тем более что цена по нынешним временам выглядит адекватной. За электрический седан размером с Mercedes-Benz E‑класса просят 3,5–3,9 млн рублей. Сейчас за такие деньги едва ли найдешь даже двухлитровую Camry.

Проем багажника максимально широкий. Увы, других плюсов нет. Крышка без электропривода (хорошо, что помогают амортизаторы), спинка не складывается, места для запаски не предусмотрено, равно как и средств ­крепления груза. Объем – 433 л.

Задние фонари визуально делают седан выше.

Очень просторный салон, адекватная на сегодня цена Трудности с зарядкой, странное оснащение

HONGQI E‑QM5

Длина / ширина / высота / база 5040 / 1910 / 1569 / 2990 мм

5040 / 1910 / 1569 / 2990 мм Объем багажника 433 л

433 л Снаряженная / полная масса 1900 / 2350 кг

1900 / 2350 кг Двигатель электрический, синхронный с постоянными магнитами; 140 кВт / 190 л. с.

электрический, синхронный с постоянными магнитами; 140 кВт / 190 л. с. Емкость и тип тяговой батареи 82 кВт·ч, литий-ионная

82 кВт·ч, литий-ионная Запас хода 605 км по CLTC

605 км по CLTC Максимальная скорость 160 км/ч

160 км/ч Трансмиссия передний привод

ФЛАГ ГОСУДАРСТВА Марка Hongqi ведет историю с конца 50‑х годов и почти 60 лет делала автомобили исключительно для партийной элиты. Название переводится соответствующе статусу – «Красный флаг», что и отражено в накапотном маскоте. Только в 2017 году с седана Н5 началась история массовых моделей бренда. Продажи сразу стали расти лавинообразно, и сейчас линейку составляют автомобили от средних кроссоверов и седанов до всё тех же партийных лимузинов, недоступных по цене простым смертным. Hongqi L5 Hongqi L5 Hongqi L5 Новое поколение «китайского Ауруса» показали в апреле на Шанхайском автосалоне. Hongqi L5 чудно совмещает в себе ретростиль середины прошлого века и современность. Под капотом – четырехлитровый турбомотор V8. Цена пока не названа, но ожидается около миллиона долларов.

Правила параллельного импорта изменились с 1 октября 2023 года.

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