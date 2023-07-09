Новый Mercedes E-класса: говорят, ты скоро вымрешь?

Дебютировал Mercedes-Benz E‑класса нового поколения – с заводским индексом W214.

Несмотря на широчайший модельный ряд, как-то сложилось, что именно премьеры седанов С, Е и S‑классов считаются для Мерседеса особенно важными. Как ни считай, а выходит юбилей. Среднеразмерный Mercedes-Benz W120 вышел 70 лет назад, а первым Е‑классом по официальному названию стал W124 – после рестайлинга, случившегося 30 лет назад.

А новый Е‑класс рискует стать последним принципиально новым Мерседесом с двигателем внутреннего сгорания: с 2030 года концерн Daimler собирается перейти на выпуск исключительно электромобилей.

Спереди явно прослеживается мотив электрических Мерседесов – сросшиеся с решеткой радиатора фары. Фирменная «четырехглазость» сохранена в виде рудиментарных галочек ходовых огней.

Силуэт предсказуемо вдохновлен S‑классом.

Смена поколения увеличила длину на 14 мм, ширину на 28 мм, высоту на 8 мм, а базу на 22 мм. Подвеска – пружинная в «базе», но за доплату может быть пневматическая и полноуправляемая.

В салоне тоже не обошлось без влияния EQ-моделей, но дисплей комбинации приборов у Е‑класса стоит отдельно. Центральный экран вырос до 14,4 дюйма, за доплату появляется третий – диагональю 12,3 дюйма, его размещают перед передним пассажиром.

Есть селфи-камера, которой можно пользоваться только на стоянке. Более обширной стала фоновая подсветка, режим работы которой можно привязать к звучащей музыке. Появился электропривод дефлекторов вентиляции, позволяющий климат-контролю более точно поддерживать заданную температуру.

Какие моторы?

Базовые версии – с двухлитровыми турбо-«четверками». Бензиновая выдает 204 силы, дизельная – 197. «Ешка» на тяжелом топливе может быть задне- или полноприводной.

Еще два варианта для европейского рынка – это подзаряжаемые гибриды. У них 25‑киловаттная батарея, уменьшающая объем багажника с 540 до 370 л, а объем бензобака усох с 66 до 50 л. Суммарная отдача – 312 или 381 л. с., причем опционный полный привод предложен только для первой. Пробег на электричестве достигает 115 км.

Из оригинальных черт – стилизованные под трехлучевую звезду задние габаритные огни и выдвижные дверные ручки.

Позже появятся шестицилиндровые версии и заряженные модификации AMG. Компанию седану составят универсалы – обычный и приподнятый «внедорожный», а также длиннобазный седан для Китая, дизайном похожий на Maybach S‑класса.

Купе и кабриолета больше нет. Их вместо отдельных моделей в семействах С‑ и Е‑классов выделят в отдельный класс CLE.

Самые крутые премьеры этого лета тут.

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Фото: Mercedes-Benz