#
Выходные/отпускБренд годаШиныАвтоюристКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортСделано в РФПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Volvo EM90Электрокар EM90 стал воплощением технологического прогресса Volvo за 70 лет
Volvo запустила рекламную кампанию с тизерами...
Честь самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана MiraiЧесть самурая: технический директор Toyota признал провал водородного седана Mirai
Хироки Накадзима: Toyota начнет разработки...
В Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту странуВ Египте все спокойно? Стоит ли сейчас россиянам ехать отдыхать в эту страну
Посол Египта в РФ: египетские курорты безопасны...

Из каких компонентов производят отечественные масла

Эксперт «За рулем» выяснил, где берут присадки для российских моторных масел

Масло в разлив: стоит ли так экономить на двигателе?

Читатель «За рулем» хочет узнать:

– Каким образом производят отечественные масла, если поставки импортных компонентов прекращены?

Ответ эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель

– По нашим сведениям, в 2022 году импорт присадок сохранился на уровне свыше 60%. Но место прежних международных поставщиков, в основном, заняли китайцы. Их нынешняя доля в поставках – более 90%. Негативных последствий пока что не наблюдается, однако всё покажет время.

Что касается отечественных присадок, то в настоящее время их разработки имеют только лабораторные масштабы. Зато базовые масла групп 1, 2, 3 и 3+ производят и в России.

Забавные тесты про автомобили
Прямая линия «За рулем» — помощь автоюристов
Юбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected].

  • Заменил масло – «приговорил» мотор: как этого избежать? Читаем тут.
Премия потребительского доверия стартовала...

Бренд года «За рулем» 2023

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Фото: «За рулем» и Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемКолодочкин Михаил
Количество просмотров 3957
Поделиться:
Оцените материал:
+1