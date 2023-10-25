Из каких компонентов производят отечественные масла
Читатель «За рулем» хочет узнать:
– Каким образом производят отечественные масла, если поставки импортных компонентов прекращены?
Ответ эксперта
Михаил Колодочкин, обозреватель
– По нашим сведениям, в 2022 году импорт присадок сохранился на уровне свыше 60%. Но место прежних международных поставщиков, в основном, заняли китайцы. Их нынешняя доля в поставках – более 90%. Негативных последствий пока что не наблюдается, однако всё покажет время.
Что касается отечественных присадок, то в настоящее время их разработки имеют только лабораторные масштабы. Зато базовые масла групп 1, 2, 3 и 3+ производят и в России.
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Фото: «За рулем» и Depositphotos
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